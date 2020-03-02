02 Mart 2020 Pazartesi 15:05:55 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 15:13:51
Bakan Akar: Bahar Kalkanı Harekatı artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, mücadeleyi kazanacağız
Bakan Akar: "Bahar Kalkanı Harekatı artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, mücadeleyi kazanacağız"
Bakan Akar: "Bahar Kalkanı Harekatı artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, mücadeleyi kazanacağız"
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AA