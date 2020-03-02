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02 Mart 2020 Pazartesi 15:05:55 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 15:13:51

Bakan Akar: Bahar Kalkanı Harekatı artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, mücadeleyi kazanacağız

Bakan Akar: "Bahar Kalkanı Harekatı artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, mücadeleyi kazanacağız"

Bakan Akar: "Bahar Kalkanı Harekatı artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, mücadeleyi kazanacağız"

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AA

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