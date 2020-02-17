Bahçelievler'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Olay, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Eski ortaklar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavgada baba S.B. ile oğulları, K.B. ve S.B. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralılardan K.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)