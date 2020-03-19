Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü!

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı çalışan Operasyon Karargahı, Azerbaycan'da koronavirüsü pozitif olan 4 kişinin daha hastanedeki tedavileri sonrasında iyileştiğini açıkladı.

KORONAVİRÜSÜ YENEN KİŞİ SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüse, kardeş ülke Azerbaycan'da şu ana kadar 34 kişide rastlandı. Bu vakaların toplamda 10'u tedavi edilerek sağlığına kavuşarak kurtulurken aktif olarak 23 kişinin tedavisi devam ediyor. Öte yandan Bu hafta ölümcül salgının pençesinden kurtulan kişi sayısı 4 olarak açıklandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Azerbaycan'da toplam tedavi altında bulunan aktif koronavirüs vaka sayısı 23 olarak bildirilirken şu ana kadar 1 Azerbaycan vatandaşı virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

TEDBİRLER ARTIRILDI

1 ölüm vakasının yaşandığı Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı. Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi. Sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonlarının faaliyetleri askıya alınırken, düğünler de yasaklandı.