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12 Mart 2020 Perşembe 09:56:53 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 09:58:29

Avrupa ülkesinde kriz patlak verdi

Çin'in ortaya çıktıktan sonra Türkiye dahil 110'dan fazla ülkeye yayılan coronavirüs (Covid-19) durdurulamıyor. ABD'de vaka sayısı 1000'i aştı, ölü sayısı 32'ye çıktı. İtalya'da ise vaka sayısı 10 bini geçti, ölü sayısı 827 oldu. Yunanistan'da ilk ölüm gerçekleşirken, İspanya ve Fransa Avrupa'da salgının hızla yayıldığı iki ülke olmaya başladı. İşte koronavirüste yaşanan son dakika gelişmeleri...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı 4 bin 600'ü aştı.

Dünya genelinde 4 bin 634 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 126 bin 380'e çıktı. Hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 69 bin 313...

- İran'da, "alkol koronavirüse iyi geliyor" söylentisinde ölenlerin sayısı 73'e oldu.

YUNANİSTAN'DA İLK ÖLÜM

- Avrupa'da da hızla yayılmaya devam eden coronavirüsten Yunanistan'da ilk ölüm gerçekleşti. İsrail'den dönen 66 yaşındaki bir Yunan vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'YE SEYAHATLAR 30 GÜN ASKIYA ALINDI! İKİ ÜLKEYİ DAHİ ETMEDİ

- ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere ve Türkiye'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı. Öte yandan ABD'de vaka sayısı 1107'ye, ölü sayısı da 32'ye ulaştı.

İTALYA'DA BİLANÇO BÜYÜYOR: 827 ÖLÜ

- İtalya'da 21 Şubat'ta patlak veren koronavirüs salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Ülkede, mevcut vaka sayısının 10 bin 590'a çıktığını bildiren Angelo Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 12 bin 462 olduğunu kaydetti. Borrelli, ölü sayısının düne göre 196 kişi daha artarak toplam sayının 827'ye yükseldiğini açıkladı. Öte yandan Borrelli’nin açıkladığı sayı, "bir günde açıklanan en yüksek ölüm" olarak kayıtlara geçti.

İSPANYA VE FRANSA'DA KORONA KRİZİ

- Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 48'e yükseldi. Ülkede  toplam vaka sayısı 2 bin 281'e yükseldi. Covid-19 salgınının hızla yayıldığı İspanya'da, ölü sayısı 7 kişi daha artarak 54'e çıktı. Vaka sayısı ise 2 bin 236'ya yükseldi.

KÜBA'DA İLK VAKALAR

- Karayipler'de bir ada ülkesi Küba'da ilk kez yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları tespit edildi. Ülke basınında çıkan habere göre, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Covid-19 virüsü taşıdığını açıkladı. Virüsü taşıyanların temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

DSÖ VİRÜSÜ "PANDEMİ" İLAN ETTİ

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros,Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında  tüm dünyada 100'ün üstünde ülkede görüne coronavirüsü pandemi, yani küresel salgın ilan ettiklerini duyurdu. 

BULGARİSTAN VE İSVEÇ'TE  İLK ÖLÜM

- Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, ülkede coronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini doğruladı. Öte yandan, İsveç'in başkenti Stockholm'da bir hastane corona virüs nedeniyle bir hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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