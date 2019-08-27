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27 Ağustos 2019 Salı 13:54:34 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 14:00:02

Avrupa 15 yaşındaki Tahsin'i konuşuyor

Ünlü İtalyan gazetesi Corriere dello Sport, Avrupa’da birçok kulübün de izlediği Yunanistan’da top koşturan Türk oyuncu Alpaslan Tahsin'e geniş yer ayırdı.

Yunanistan’ın Paok Komotini takımında top koşturan 15 yaşındaki Türk oyuncu Alpaslan Tahsin, yeteneği ve çok yönlü bir oyuncu olması sebebiyle şimdiden Avrupa’nın birçok önemli takımının yakından takip ettiği isim haline geldi. İtalya’nın dünyaca ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport, başarılı futbolcuya gazetenin yeni kuşak parlayan genç oyuncularını tanıttığı köşesinde yer verdi.

Topla adeta tenis oynar gibi oynadığı ve saha içinde çok yönlü olmasıyla ön plana çıktığı ifade edilen Tahsin’in, hücuma yönelik orta saha oyuncusu olarak da görev aldığı belirtildi.

Alpaslan Tahsin’in gençler ligindeki takımının en golcü ve en çok asist yapan oyuncusu olduğu vurgulanarak, geçen yıl 24 gol, 30 asist yaptığına dikkat çekildi. Gazetenin haberinde, Tahsin’in henüz 15 yaşında olmasına rağmen, daha şimdiden Avrupa’nın pek çok kulübünün radarına takıldığı ve izlemeye alındığı da dile getirildi.

Tahsin için İtalya’dan Juventus, Roma, Napoli ve Milan’ın, İspanya’dan Real Madrid, Atletico Madrid ile Sevilla’nın, Türkiye’den de üç büyüklerin devrede olduğu bildirildi. Bu kulüpler arasında Tahsin’i transfer etmeye en yakın kulübün ise şimdilik Sevilla gibi gözüktüğü ifade edildi. Bir dönem Roma’da da görev yapan Sevilla’nın 'genç yetenek avcısı' olarak bilinen Sportif Direktörü Monchi’nin, Tahsin’e profesyonel sözleşme önerme hazırlığında olduğu kaydedildi.

Genç oyuncunun idolünün de Roma’nın efsanevi kaptanı Francesco Totti olduğu belirtildi.  (İHA)

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