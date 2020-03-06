İstanbul'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Sancaktepe'de otomobil ile hatlı minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sancaktepe Bakkalköy Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Sultanbeyli minibüs hattında çalışan 34 TMC 01 plakalı Levent B. kontrolündeki minibüsle, Cihan Taş'ın kullandığı 34 BVC 865 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ve minibüsün parçaları yola saçılırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Minibüste bulunan 12 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA