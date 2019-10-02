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02 Ekim 2019 Çarşamba 18:43:36 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 18:44:48

Askerlerimizin kanı yerde kalmadı

Siirt’in Baykan ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede yer alan terörist örgütün üst düzey bombacısı olduğu tespit edildi.

24 TV/SİİRT

28 Eylül 2019 tarihinde Siirt İli Baykan İlçesi Tandır Dağı, Ardıçdalı Köyü Korucu Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3  PKK’lı teröristten birinin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde Gri Kategoride aranan Berhem Xerzan kod adlı Osman EKİNCİ isimli terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi.

ASKERLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Osman Ekinci’nin örgütün üst düzey bombacısı olduğu ve birçok olayda onun ismi geçtiği öğrenildi.

Söz konusu teröristin 19.08.2015 tarihinde Siirt ili Şirvan ilçesi Üçyol Kavşağı mevkiinde askeri aracın geçişi sırasında menfeze döşenen Mayın/EYP’nin patlatılarak (8) askerin şehit edilmesinin ve 26.05.2017 tarihinde Siirt ili Baykan ilçesi Veyselkarani Beldesi Tütenocak Köyünde Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Cahit TÜRKÖZ’ün aracına Mayın/EYP yerleştirilmesinin faili olduğu, tespit edildi.

Berhem Xerzan kod adlı Osman EKİNCİ'nin 14.10.2017 tarihinde Siirt İli Şirvan İlçesi Üçyol Kavşağı mevkiinde askeri aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen Mayın/EYP’nin patlatılması sonucu 9 askeri personelin yaralanması olayının faillerinden olduğu öğrenildı.

BAYKAN KAYMAKAMINA EYP'Lİ SALDIRI

PKK’lı Osman EKİNCİ’nin  07.07.2017 tarihinde Siirt ili Baykan ilçesi Kaymakamına yönelik olarak makam aracı ile koruma araçlarına Yarımca Köyü çıkışında uzaktan komuta düzeneği ile gerçekleştirilen Mayın/EYP’nin patlatılması olayını gerçekleştiren örgüt mensuplarından olduğu belirlendi.

PARMAK İZLERİ ÇIKTI

18.05.2019 tarihinde Bitlis İli Merkez Sarıkonak Köyü Gazi Tepe bölgesinde ele geçirilen Mayın/EYP pil bloğu üzerinde Berhem Xerzan (K) Osman EKİNCİ isimli isimli teröristin parmak izlerinin çıktığı bildirildi.

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