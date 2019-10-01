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01 Ekim 2019 Salı 21:38:39 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 21:40:02

'Askeri öğrenci olamaz' raporu veren FETÖ'cü tabiplere gözaltı

FETÖ üyesi bir kısmı emekli yarbay ve albay rütbesindeki 17 askeri tabipten 11'i, gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenlemekten gözaltına alındı.

FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) üyesi oldukları ileri sürülen bir kısmı emekli yarbay ve albay rütbesindeki 17 askeri tabipten 11'i, gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi 4. sınıf öğrencisi 44 kişinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY üyesi oldukları ileri sürülen askeri tabiplerin, örgütün kadrolaşma stratejisi doğrultusunda hareket ettiklerine vurgu yapılarak, Kuleli Askeri Lisesi'nde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında 4. sınıf öğrencisi olarak eğitim gören ve bir ay sonra harp okullarına gitmek üzere mezun olacak 44 öğrenci hakkında teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenlediklerinin anlaşıldığı ifade edildi. Bu askeri tabiplerin, söz konusu öğrencilerin harp okullarına geçişlerine engel olmaları şeklindeki eylemlerine ilişkin resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında öğrencilerin sağlık kurulu raporlarının KBB, dahiliye, kardiyoloji, göz, psikiyatri, genel cerrahi ve radyoloji uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti marifetiyle ayrı ayrı tetkik edildiği belirtilen açıklamada, buna ilişkin tetkik ve grafilerin ayrı ayrı değerlendirildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, "Raporların tıbbi gerçeklere aykırı tanı, teşhis ve bulgular içerdiğinin belirlendiği, böylece FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği menfur darbe girişimi öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerindeki eğitim, öğretim ve personel temin merkezleri üzerindeki yoğun hakimiyeti de kullanarak örgüt mensubu olmayan öğrencilerin harp okuluna kabulünün engellendiği yönünde delillere ulaşılmıştır." denildi.

YARBAY VE ALBAY RÜTBESİNDE 17 UZMAN TABİP

Açıklamada, bunun üzerine bir kısmı 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY suçundan soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulan ve OHAL kararnameleriyle kamu görevinden çıkarılmasına karar verilen, bir kısmı devam etmekte olan ardışık ankesör yöntemiyle örgütle irtibat kurduğu belirlenen ve bir kısmı da kendi isteğiyle itirafçı olan, ikisi ise halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevde olmak üzere yarbay ve albay rütbesindeki toplam 17 uzman tabip hakkında gözaltı kararları verildiği aktarıldı.

İstanbul ve Ankara merkezli operasyonlarda 8 şüphelinin İstanbul sınırları içerisinde, 3 şüphelinin ise Ankara sınırları içerisinde yakalandığı belirtilen açıklamada, emekli albay rütbesindeki 2 şüphelinin FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firari olmaları nedeniyle haklarında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin geçen hafta ankesör soruşturması kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden dolayı tutuklandığının belirlendiği, İstanbul'da olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkındaki arama ve yakalama çalışmalarının da devam ettiği ifade edildi.

AA

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