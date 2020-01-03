Arda Turan ile Aslıhan Doğan'a ikinci erkek geliyor

6 Ekim'de oğulları Hamza Arda'yı kucağına alan çiftin ikinci çocukları da erkek olacak. İki buçuk aylık hamile olan Aslıhan Doğan, "Bir anne tabii ki çocuğuna kendi bakmalı, kendi ilgilenmeli. Çalışan anneleri tenzih ederek söylüyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.