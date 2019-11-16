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16 Kasım 2019 Cumartesi 16:56:11 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 17:18:43

Apple'ın açığını bulan Çayan Temel, gelen ödülle şaşkına döndü

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ve kafayı Apple'ın açıklarına takan 20 yaşındaki Çayan Temel, daha önce teknoloji devinin bir açığını bulmuş ve 500 lira parayla ödüllendirilmişti. Apple'ın yeni bir açığını daha bulan Temel, teşekkür e-maili ile birlikte aldığı 200 TL'lik ödülle şaşkına döndü

Zamanının büyük bölümünü bilgisayar ve telefon başında geçiren Çayan Temel, "Daha öncede Apple'da iki açık bulmuştum. Şimdi yeni bir açık buldum, yetkili kişilerle mail ve telefon yolu ile görüşmem oldu" dedi. Bulduğu açığın Siri uygulaması üzerinde olduğunu ifade eden Temel, "Bu açığım, normalde, görüşmedeylen Siri'yi açamıyoruz ama yaptığım denemeden sonra ben çağrıdayken Siri'yi açtım. Aynı kişiyle ikili görüşme yaptım. Bu yaptığım işlemi Apple’a bildirdim. Yaptıkları incelemenin ardından teşekkür ettiler ve 200 TL ödül gönderdiler. Teşekkür mailimde ise şunlar yazıyordu, ‘Merhaba Çayan bey, süpersiniz! Bildirdiğiniz hata için tüm ekibimiz olarak size sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni güncelleme ile (IOS 13.2.2) bulduğunuz sistem hatasına çözüm getirmiş bulunmaktayız. Sizin için ufakta bir sürpriz hazırladık. 200 TL ödülünüzü almak için lütfen IBAN, banka ve iletişim bilgilerinizi bu maile yanıtlayarak gönderebilirsiniz’ denildi" diye konuştu.

Amacının açık bulmak olmadığını kaydeden Çayan Temel, şunları söyledi:

    "Daha önce telefonda ücretsiz oyun oynama yolu arıyordum, bulunca da şirketlere bildiriyordum. Şirketler de kendilerine önlemler alıyorlardı. Şu ana kadar Apple'da 3 , Youtube'da 2 ve e-devlet'te 1 açık buldum. Bulduğum açıkları kimseye söylemeden şirketlere ve firmalara bildirdim. Amacım firmaların ve şirketlerin zarar görmemesi.  Apple benim mirasım oldu gibi bir şey. Apple'da hata var ve bunları keşfetmek benim için çok kolay. Apple'dan kazandığım paraları sanırım bir yerlere bağışlarım."

(DHA)

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