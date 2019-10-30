30 Ekim 2019 Çarşamba 15:57:50 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 15:58:15
Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme
Ankara'da , 13 Aralık 2018'de meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Aralarında tutuklu olan tren teşkil memuru Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz ve trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey'in de bulunduğu 10 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istendi.
Ankara'da , 13 Aralık 2018'de meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.
15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
İddianamede, aralarında tutuklu olan tren teşkil memuru Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz ve trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey'in de bulunduğu 10 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istendi.,
(DHA)
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