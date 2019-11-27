  • Bist 100
    105809
  • Dolar
    5,7615
  • Euro
    6,3399
  • Altın
    270,4670
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Partililere tehdit Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Partililere tehdit
Sağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak Sağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak
Eş katili, kameraya yakalanmamak için kapüşon takıp, binaya geri geri girmiş Eş katili, kameraya yakalanmamak için kapüşon takıp, binaya geri geri girmiş
AK Parti'den Ali Babacan açıklaması: Babacan'ın açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil AK Parti'den Ali Babacan açıklaması: Babacan'ın açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil
Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
İSKİ iki kademeyi kaldırıp yüzde 80'e varan zam teklif etti İSKİ iki kademeyi kaldırıp yüzde 80'e varan zam teklif etti
'Mucize bitki' moringa oleifera hasadı tamamlandı 'Mucize bitki' moringa oleifera hasadı tamamlandı
Afet ve acil durum ekipleri her an göreve hazır Afet ve acil durum ekipleri her an göreve hazır
Kartalkaya yeni sezonu açmaya hazırlanıyor Kartalkaya yeni sezonu açmaya hazırlanıyor
Doğa turizminin gözdesi Kırklareli sonbaharda görsel şölen sunuyor Doğa turizminin gözdesi Kırklareli sonbaharda görsel şölen sunuyor
Arnavutluk'taki depremden yaralı kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı Arnavutluk'taki depremden yaralı kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı
Güvenlik güçlerinin milli tüfek sayısı 52 bini geçti Güvenlik güçlerinin milli tüfek sayısı 52 bini geçti
İstanbul'da hafriyat kamyonuna yüklü çamur, yolda ilerleyen otomobilin üstüne döküldü İstanbul'da hafriyat kamyonuna yüklü çamur, yolda ilerleyen otomobilin üstüne döküldü
Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
YÖKDİL sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı YÖKDİL sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı
Başkan Erdoğan: Bizler Müslüman olarak 21. yüzyılda adaletin savunucuları olmalıyız Başkan Erdoğan: Bizler Müslüman olarak 21. yüzyılda adaletin savunucuları olmalıyız
Bosna, Arnavutluk, Yunanistan Sırada Marmara mı var? Bosna, Arnavutluk, Yunanistan Sırada Marmara mı var?
Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı
Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı
Eşinin sevgilisi tarafından öldürülen yaşlı adamın cesedi korkunç halde bulundu Eşinin sevgilisi tarafından öldürülen yaşlı adamın cesedi korkunç halde bulundu
Sağlık Bakanı Koca'dan asitli saldırı mağduru Berfin'e destek Sağlık Bakanı Koca'dan asitli saldırı mağduru Berfin'e destek
'Yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis 'Yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
YPG/PKK terör saldırısı planlarında şifreli mesaj için 'emojiler' kullanmış YPG/PKK terör saldırısı planlarında şifreli mesaj için 'emojiler' kullanmış
Başkentte terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı Başkentte terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Kasım 2019 Çarşamba 13:09:51 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 13:11:59

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Partililere tehdit

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sosyal yardımlarından yararlanan Ankaralıların, belediyeden birileri tarafından aranıp yardım almaya devam edebilmeleri için AK Parti'den istifa etmelerinin istendiğini iddia etti.

ABB sosyal yardımlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Şahin, geçmiş yıllarda belediyeden sosyal yardım alan Ankaralıların telefonla aranarak tehdit edildiğini öne sürdü.

Şahin, şunları kaydetti:      

"Sosyal yardım alan hemşehrilerimiz, belediyeden birileri tarafından aranıyor ve kendilerine eğer yardımlardan yararlanmaya devam etmek istiyorlarsa AK Parti'den istifa edip başka bir partiye üye olmaları söyleniyor. Bu ahlaksız teklifi kabul ederlerse sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edecekleri ifade ediliyor. Aksi takdirde aldıkları yardımın kesileceği tehdidi ile tehdit ediliyorlar.      

AK Parti'den istifa edilmesi halinde üye olunması istenen parti de ilçeden ilçeye değişiyor. Bazı ilçelerde CHP bazı ilçelerde de CHP'nin ittifak ortağı olduğu başka bir parti adres gösteriliyor. Fakir fukaranın, garip gurebanın partisine bakılır mı? İhtiyaç sahibinin siyasi görüşüne bakılır mı?

Zorda olanın yaşam tarzına, görüşüne, düşüncesine bakılır mı? Ama bunların tıyneti bu. Bozuk, çarpık... Bölücülük, ayrımcılık iliklerine işlemiş. Dün sağcı-solcu, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-dindar diye insanları kamplara bölüyorlardı, bugün de siyasi tercihlerine göre ayrımcılığa tabi tutuyorlar. Ankara'yı, Ankaralıları ayrıştırıyorlar.      

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan, Ankaralılarla hesaplaşmaktan vazgeçmeli. CHP'li Mansur Yavaş bir an önce bu yüz kızartıcı yanlıştan dönmeli ve bu ayıbı temizlemeli."      

(AA)

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ