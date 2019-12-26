26 Aralık 2019 Perşembe 15:15:23 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 15:26:16
Anaya Mahkemesi, Wikipedia internet sitesi erişimiyle ilgili kararını verdi
Anayasa Mahkemesi, Wikipedia internet sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Karar 6’ya karşı 10 oy ile alındı
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia’nın Türkiye’de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı. Kurul, Wikipedia’nın erişim engelinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti. Karar 6’ya karşı 10 oy ile alındı
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