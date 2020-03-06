Altın fiyatları nereye gidiyor? Uzman isim açıkladı: Paniğe kapılmadan beklerseniz kazanırsınız

Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, Çin’de çıkan koronavirüs ve gündemdeki gelişmelerle zirveye çıkan altın fiyatları ile ilgili olarak vatandaşlara paniğe kapılmamaları yönünde tavsiyede bulundu. Arıyürek "Şu an altın alanlar, altın biraz geriye geldiğinde paniğe kapılmaları onlar için zarar olur. Bekleyecekler. Çünkü altın uzun vadeli devamlı yatırımcısına kazandıran bir şeydir. Sabır ederlerse herkes kazanır diye konuştu



Geçtiğimiz hafta fiyatıyla zirveye çıkan altın fiyatlarında henüz pek ciddi bir iniş olmadı. Çeyrek altın fiyatı 500’ü aşarak herkesi şaşırttı ve psikolojik bariyerini de geçti. Bu durumda altın konusunda vatandaşların acele ederek paniğe kapılmaması tavsiye edilerek biraz daha beklemelerinde fayda olacağı dile getiriliyor.

"Beklerse herkes kazanacak"



Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, altın fiyatları ile ilgili değerlendirmesinde, “Tabii ki her çıkışın bir inişi olacak, yani hiçbir zaman devamlılık zirve etmez. Altın biraz aşağı düşecek sonra tekrar fiyatı yükselecek. Ama bu sefer devamlı fiyat yükselişi Çin’deki koronavirüs ile ilgili bir olaydır. Şu an altın alanlar, altın biraz geriye geldiğinde paniğe kapılmaları onlar için zarar olur. Bekleyecekler. Çünkü altın uzun vadeli devamlı yatırımcısına kazandıran bir şeydir. Sabır ederlerse herkes kazanır.

Geçen sene altın fiyatında yüzde 30 bir artış oldu, bu sene ocak ile şubat sonuna kadar yüze 13 civarında bir artış var. Yani ben altını fiyatının artacağı kanaatindeyim, ama bu iki ay üç ay gibi bir süre değildir uzun sürede artacak. İnsanlar elindeki altınlarını tutarlarsa, biraz aşağı gelince paniğe kapılmazlarsa kâr edeceklerini söylüyorum” diye konuştu.

Altın psikolojik sınırı aştı



Arıyürek, altın fiyatlarının yükselmesini beklediğini dile getirerek çeyrek altının fiyatı 500’ü aşınca insanların buradaki psikolojik sınırının da aştığını söyledi.

Ercan Aruyürek konu ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Altının fiyatının artmasını biz bekliyorduk fakat bu derece yükselmesini beklemiyorduk. Çin’de piyasaların yavaşlaması, bazı ülkelerin Çin’e kapılarını kapatmaları, orada ekonominin zayıflanması riski artırdı. Güvenli liman olarak yatırımcılar altına yöneldiler. Bu koronavirüs böyle devam ederse daha kötü sonuçlar çıkabileceğini söyleyebiliriz. Bütün piyasa Türkiye’de aynı. Belli bir psikolojik sınırı vardı. Çeyrek altın 500 liranın altındaydı. Bunu aşınca insanlar ister istemez yazın da yapacakları düğünlerin altınlarını düşünmeye başşadılar. "Biraz bekleyelim, belki altın fiyatı düşer” diye düşünüyorlar böylece biraz müşteri kaybımız da oldu. Bunun en bariz örneğini de 14 Şubat Sevgililer Gününde yaşadık. Çünkü insanların alım gücünü oldukça aştı. Altın artık bir hediye olmaktan çıkıyor gibi geliyor bence.”

Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşan düğün sezonu, yükselen altın fiyatları nedeniyle evlilik planı yapanları düşündürmeye başladı. Bölgedeki altın alma zorunluluğu olması nedeniyle evlilik planı yapanların yükselen altın fiyatları planlarını bozdu. Altın fiyatlarının hızla yükselmesi sadece evlilik planı yapanları değil aynı zamanda kuyumcuların satışlarını da etkiledi.

İHA