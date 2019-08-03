03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:20:27 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:23:27
Alp Navruz ve Alina Boz’un rol aldığı 'Elimi Bırakma'da değişiklik!
Alp Navruz ve Alina Boz’un rol aldığı 'Elimi Bırakma'da yeni sezon öncesi teknik ekipte değişiklikler yaşandı.
‘İstanbullu Gelin'in senaryo ekibinde yer alan Ayşe Işıkmen ve Selin Yaltaal hikaye yazarlığına, Rahşan Çiğdem İnan ise senaryo grubuna dahil oldu. Hakan İnan da dizinin yönetmenlik koltuğuna oturacak.
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