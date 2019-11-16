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16 Kasım 2019 Cumartesi 10:34:32 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 10:44:11

Almanya, FETÖ'ye proje ödeneği için kaç milyon dolar akıttı?

Fetulahçı Terör Örgütü'ne ABD'den sonra en güçlü desteği veren Alman hükümeti cami, kilise ve sinagogu aynı çatı altında barındıracak olan "House of One" (Bir Ev) projesi için 9,5 milyon euro daha verecek. Söz konusu dinler arası diyalog projesinde FETÖ'nün yönettiği Forum Dialog adlı kuruluş da yer alıyor.

Almanya'da FETÖ’ye yakın "Forum Dialog" adlı kuruluşun da dâhil olduğu "House of One" (Bir Ev) projesine hükümetin yapacağı maddi destek 19,5 milyon euroyu buldu.

Berlin'de üç dinin mensuplarının da ibadet edebileceği ortak bir mekân inşa edilmesini amaçlayan projeyle ilgili açıklamada bulunan Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partili Klaus-Dieter Gröhler, daha önce 10 milyon euro taahhütte bulunan Alman hükümetinin 9,5 milyon euro daha ödeme yapacağını açıkladı.

"House of One" projesinin dünyada bir ilk olacağını söyleyen Gröhler, Alman parlamentosunun Hristiyanlık, Musevilik ve Müslümanlık arasındaki diyaloğu desteklemesinin çok olumlu bir mesaj olduğunu belirtti.

House of One Vakfı'nın sözcüsü Kerstin Krupp ise Alman hükümetinin bu kararını "çok büyük bir adım" olarak niteledi ve "Çok mutluyuz" açıklamasında bulundu.

DW Türkçe'nin haberine göre House of One Vakfı, projenin tamamlanması için 47,2 milyon euro gerektiğini belirtiyor. Vakıf, şu ana kadar yaklaşık 30 milyon euro bağış toplandığını açıkladı. Projeye Berlin eyaleti de 10 milyon euro maddi destekte bulunmuştu.

PROJEYE "GÜLEN" TEPKİSİ

Daha önce iş kadını Catherine von Fürstenberg-Dussmann, projede FETÖ’cü "Forum Dialog" derneği de bulunduğu için desteğini çekmişti.

Projede Müslümanları temsilen yer alan derneğin internet sayfasında, "Forum Dialog'un Fethullah Gülen'in öğretileri ve değerlerinden ilham alınarak kurulduğu" belirtiliyor.

"House of One" projesinde haham Andreas Nachama, Protestan papaz Gregor Hohberg ve Müslüman din adamı olarak Forum Dialog'dan Kadir Sancı yer alıyor.

Alman hükümetinin projeye 10 milyon euro maddi destek sağlama taahhüdünün Kasım 2018'de kabul edilen 2019 bütçesine girmesinin ardından dönemin AKP İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Fethullah Gülen'in içinde yer aldığı bir projenin Alman vergi mükelleflerinin parasıyla desteklenmesi skandaldır" diyerek tepkisini göstermişti.

TEMELİ BEŞ AY SONRA ATILACAK

İçinde cami, kilise ve sinagog barındıracak olan yapının temelinin 14 Nisan 2020'de atılması planlanıyor. İnşasının ise en az üç yıl sürmesi bekleniyor. Temel atma töreni için seçilen tarih, Aydınlanma Çağı'nın önde gelen Alman temsilcilerinden Gotthold Ephraim Lessing'in "Bilge Nathan" adlı eserinin ilk kez sahnelenişinin 237'nci yıldönümüne denk geliyor. Söz konusu eserde Lessing, tek tanrılı üç din çerçevesinde hümanizm, aydınlanma ve hoşgörü temalarını işlemişti.

Yapının inşa edilmesinin planlandığı alan da sembolik anlam taşıyor. Berlin'in en eski kilisesi olma özelliği taşıyan Petri Kilisesi İkinci Dünya Savaşı'nda ağır hasar gördükten sonra Demokratik Almanya Cumhuriyeti döneminde tamamen yıkılmıştı. Proje kapsamındaki yapının, eskiden bu kilisenin bulunduğu yere inşa edilmesi öngörülüyor.

FETÖ’NÜN PROJESİNE 19.5 MİLYON CAMİ VE CEMEVLERİNE 7 MİLYON EURO

Öte yandan Almanya bu projeye 19.5 milyon euro destek verirken entegrasyon çalışmaları kapsamında ülke genelinde 50 cami ve cemevinin desteklenmesi için yaklaşık 7 milyon euro harcaması dikkat çekti.

Bakanlığın cami cemaatlerini maddi olarak ilk kez doğrudan desteklediğini belirten Seehofer, "Müslüman cemaatlerin toplumsal çevredeki faaliyetlere daha açık hâle gelmesine yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

ALMAN KURUMLARI SEÇECEK

Mali yardım yapılacak cami ve cemevleri, Almanya'daki Müslüman derneklerince değil, dört Alman kurumu tarafından seçilecek. Bu kurumlar; Alman Çocuk ve Gençlik Vakfı (DKJS), Goethe Enstitüsü, Otto Benecke Vakfı ve Ortak Sosyal Yardım Vakfı olarak açıklandı. Desteklenecek cami ve cemevlerinin yılsonuna kadar belirlenmesi planlanıyor.

"Entegrasyon için Camiler" adlı proje, Müslüman derneklerinden uzmanlar rehberliğinde, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından organize edilecek.

Projenin başlıca hedefinin semtlerdeki cemaatler arası iletişimin artırılması olduğu belirtiliyor. Alman devleti ayrıca ülkedeki camilerin birçoğunda yurt dışından gelen imamların çalışmasından rahatsız. Cemaatler ise genellikle kendi imamlarını yetiştirme konusunda yaşadıkları maddi imkânsızlıklardan şikâyet ediyor.

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