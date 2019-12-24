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24 Aralık 2019 Salı 15:49:33 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 16:46:54

Alman basınından Cemal Kaşıkçı kararına sert tepki: Verilen karar tam bir edepsizlik

Suudi Başsavcılığının Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kararına Almanya'nın önde gelen gazetesi olan Süddeutsche Zeitung’ten çok sert eleştiri geldi. Kaşıkçı davasında verilen kararı 'tam bir edepsizlik' olarak değerlendiren gazetede, "Suudi Arabistan dünyayı aptal yerine koyuyor ve Noel arifesinde hiç kimsenin bunu fark etmeyeceğini umuyor." denildi.

Almanya’nın en büyük gazetelerinden Süddeutsche Zeitung’ten Suudi Başsavcılığının Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kararına sert eleştiri geldi. Gazetede yer alan analiz haberde, “Suudi Arabistan dünyayı aptal yerine koyuyor ve Noel arifesinde hiç kimsenin bunu fark etmeyeceğini umuyor. Öldürülen Suudi Arap gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında verilen karar tam bir edepsizlik.” denildi.

AZMETTİRİCİLER BERAAT ETTİRİLDİ

Suudi Arabistan’da mahkemenin beş kişiyi ölüm cezasına çarptırdığı ve asıl azmettiricileri beraat ettirdiği kaydedilen haberde, şunlar kaydedildi:

“Bunlar arasında iki baş zanlı olan istihbarat servisinin eski başkan yardımcısı (General Ahmet Asiri) ve veliaht prensin medya danışmanı (Suud Kahtani) da var. Kararda ayrıca soruşturmadan, bunun önceden tasarlanmış kasıtlı bir cinayet olmadığı, Kaşıkçı’yı öldürme kararının “spontane” alındığı neticesi çıktığı belirtiliyor.”

ARKA PLANDAKİ İNSANLARA DOKUNULMADI

Bu çerçevede mahalli katillerin suçlandığı, öte yandan arka plandaki insanlara dokunulmadığı ifade edilen haberde, “Mahkemeye göre -BM özel Raportörü Agnès Callamard’ın şüphelendiği gibi- ezici kanıtlara rağmen Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a, hatta belki de kraliyet ailesine kadar uzanan uzun vadeli bir plan yapılmadı.” denildi.

RİYAD, ÜLKENİN EN GÜÇLÜ ADAMINI KORUYOR: VELİAHT PRENS MUHAMMED

Süddeutsche Zeitung’un haberinde şu satırlara yer verildi:

“Bu karar, Suudi Arabistan’ın cinayeti gerçekten açığa çıkarmaya ilgi duyuyormuş gibi görünmesini sağlamaya bile çaba harcanmadığını ortaya koyuyor. Bunun bir nedeni de muhtemelen uluslararası toplumun ciddi anlamda yaptırım uygulamamasıydı. Riyad şimdi meselenin hallolduğunu ilan etmek istiyor ve böylece ülkedeki en güçlü adamı koruyor. Zira tüm azmettiriciler onunla doğrudan iletişim halindeydi: Veliaht Prens Muhammed bin Selman.”

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