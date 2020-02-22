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22 Şubat 2020 Cumartesi 07:48:08 | Son Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 07:55:48

Memlekette ne çok saf varmış! Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Hurda Bank ile milyonluk vurgun...

Çiftlik Bank benzeri bir sistem kuran ve bu sistemle yaklaşık 14 kişiyi yüksek kar vaadiyle kandıran M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.K.'nın ayrıca kurduğu sistemi 'Hurda Bank' olarak adlandırdığı ortaya çıktı.

Ankara'da, hurdaları alarak yüksek karla başka kişilere satacağını ileri sürüp, 14 kişiyi dolandıran M.K., tutuklandı. M.K.'nın, bu yöntemle yaklaşık 2.5 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. Şüphelilerin 'Çiftlik Bank' benzeri sistem oluşturduğu, bunu da 'Hurda Bank' olarak adlandırdığı saptandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, hurda alım- satım vaadiyle vatandaşları dolandıran bir şüphelinin izine ulaştı. Ekipler, şüpheliyi takibe aldı.

Aylar süren takip sonucunda, şüphelinin düşük fiyattan alacağı hurdaları, başka kişilere satarak yüksek kar sağlayacağını söyleyerek, 14 kişiyi yaklaşık 2.5 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında, pasaport ve Moldova'ya gitmek üzere alınmış uçak bileti ele geçirildi. Ayrıca ekipler tarafından derinleştirilen operasyon kapsamında, şüphelilerin 'Çiftlik Bank' benzeri bir sistem oluşturduğu ve bunu 'Hurda Bank' olarak adlandırdığı saptandı.

Ayrıca 4 yıl önce Ankara'ya yerleşen M.K.'nın, etrafındakilerin güvenini kazanmak için kendisini hayırsever bir vatandaş olarak tanıttığı ve hazırladığı yardım kolilerini, durumu kötü olan ailelere verdiği öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinde tüm sistemi anlatan M.K., referans yöntemiyle ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, böylece o kişilerin akrabaları ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini belirtti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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