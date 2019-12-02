AK Parti'li Tek'ten, HDP'nin Tunceli paylaşımına tepki

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla dün yapılan HDP Tunceli İl Başkanlığı kongresinin duyurusuyla ilgili yapılan paylaşıma, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek'ten tepki geldi. HDP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabında yayınlanan, 'Dersim deyince kalekollar, güvenlik barajları adeta bir savaş platosu karşımıza çıkıyor' şeklindeki paylaşım üzerine yazılı bir açıklama yapan Tek, şunları söyledi:

"Tunceli'de yaşamayan, ilimizin hiçbir sorunu ile ilgilenmeyen sırf siyasetlerine reklam olsun diye ilimizi savaş platosu olarak değerlendiren ve kentimizi gasbetmeye çalışan kim olursa olsun izin vermeyeceğiz. Birileri siyaset yapacak diye ilimize gelen turistlerin kafasında soru işareti bırakılmasına, esnafımızın ekmeğiyle oynanmasına seyirci kalamayız. İlimiz savaş platosu değildir, huzurun başkenti, huzurun göz bebeğidir. Bilinsin ki terör örgütü PKK´nın savaş platosu yaratmak için uğraştığı Munzur Vadisi'nde gondollar, tekneler, raftingler, kısacası doğa sporlarıyla kentimiz adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Kentimiz huzur ortamı ile hak ettiği değere ulaşmıştır. Gümüş kapı teröre kapatılıp, huzura açılmıştır. Ancak yıllardır halkımızı mağdur edip yaratılan yoksulluk üzerinden yöre halkımızı sömüren kesimler bundan rahatsızdır."

(DHA)