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05 Ekim 2019 Cumartesi 20:12:47 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 20:38:57

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yeni eylem planı iktidarlarımız dönemine damgasını vuracak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam Kampı'ndan AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çelik; "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak" açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam Kampı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik; "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. Bireysel hak ve özgürlüklerin artırılmasıyla ilgili önemli bir çalışma söz konusu olacak, reform sürecimizi sürdürüyoruz. Terörle mücadele konusundaki performansımızı artırırken özgürlükler konusundaki performansımızı artırıyoruz. Terörle mücadelede 3 prensipten vazgeçilmeyecek." dedi.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları;

- Yargı reformu paketini geniş kapsamlı olarak değerlendiriyoruz. Yargısal kalitenin artırılmasına dönük tasarrruflar barındırıyor.

- Vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan bir takım düzenlemeler hayata geçecek.

- Yargısal düzenlemeler sadeleştirilecek. Bireysel özgürlükler artırılacak.

- Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidar dönemimizde damgasını vuracak işlerden biri olacak.

- Vatandaşa makul bir dava süresi verilecek.

- Uzun tutukluluk süreleri düzenlenecek.

- Terörle mücadele de özgürlükler de artacak. Terörle mücadele konusunda 3 prensipten asla vazgeçilmeyecek. Mücadele kesintisiz verilecek. Hiçbir alanda boşluk bırakılmayacak. İkincisi terörü kaynağında kurutmak.

- Çok kapsamlı müzakereler yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele konusunu ele aldık. Kadına şiddet konusunda sahadaki durum nedir? Daha fazla ne yapabiliriz? Bütün bunlar gözden geçirildi. Anne ve babalardan gelen şikayetler çerçevesinde okulların etrafındaki güvenlik meselesine özel önem veriyoruz.  Gelen şikayetleri tek tek değerlendiriyoruz.

- Trafik güvenliği konusunda çalışmalar sürüyor. Büyük ilerlemeler kaydettik. Göç meselesini tartıştık. Deprem vergisiyle ilgili CHP hiç temeli olmayan eleştiriler yaptı.

- Maalesef yine ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemdeyiz.  Yükselen radikalizmden etrafımızdaki birçok gelişmeye ilişkin değerlendirmelerimiz oldu. Bu müzakerelerde dünyadaki yeni gelişen dinamiklerin hepsinin farkında olan bir grubuz.

- Afganistan ile ilgili olarak 9 Aralık'ta bir toplantı gerçekleştireceğiz. CHP'nin terör konusundaki yaklaşımına güçlü eleştiriler getiriyoruz.

Ayrıntılar az sonra..
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