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04 Şubat 2020 Salı 19:27:08 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 19:45:59

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yapıyor!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yapıyor. MYK sonrası yaptığı açıklamada, İdlib'deki saldırılara ilişkin, Rusya resmi olarak bilgilendirildi, 54 hedef imha edildiği belirtildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

- Sağlık Bakanlığı gereken tedbirleri aldı. Türkiye son derece önemli bir operasyona imza attı. Gelen vatandaşlarda herhangi bir hastalık belirtisi yok.

- Rusya'nın iddiaları doğru değildir. Rusya tarafına iki kez bilgi verilmiştir. 54 rejim hedefi ateş altına alınıp imha edilmiştir. karşılık verilmiştir, verilmeye devam edilecektir. Rusya'nın rejimi kontrol altına alamamasının altı çizilmelidir.

- Avrupa'nın DEAŞ olarak adlandırdığımız aşırı sağ için gerekli tedbirler alınmıyor. Bugün İslam düşmanlığına karşı atınlan adımlar Avrupa'da reformların atılmasını engelliyor. Reform yapamadığı için AB cazibesini yitiriyor. Umarım Avrupa, Brexit sürecinden ders çıkarır.

'YÜZYIL ANLAŞMASI'

Bu plan baştan aşağı işgal planıdır. Türkiye ilk tepki koyan ülke olmuştur. BM Genel Sekreteri açıkça bu karara karşı çıkmıştır. Bizim de söylediğimiz BM kararlarına uyumlu olmalıdır, iki devletli bir çözüm olmalıdır. Arkasından Avrupa Halk Partisi bu planı güçlü bir şekilde reddetmiştir. Arap Birliği'de sağduyulu bir karar alarak reddetmiştir.

Ortadoğu konusunda kafa yoran kim varsa bunun iyi bir şeye gitmediğini ifade eden paylaşımlarda bulunuyor. ABD tarafsızlığını kaybetti. Filistinlilerin iradesini hiçe saydılar.

Yeni bir göç tehlikesinin olduğunu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz.

Avrupa hep Çin ve Rusya'dan gelen tehditlere odaklanmıştı. Şimdi iç krizlerle uğraşıyorlar. Burada kilit kelime reformdur. AB dağılma gibi bir tehdit ile karşı karşıya kalmaktadır. Reform yapamadığı için AB cazibesini yitiriyor. Türkiye ile ilgili olarak AB gerçekten kapsayıcı bir tutum ortaya koysaydı bu sıkıntıları yaşamayacaktı.

Bugün görünmez Berlin Duvarlarını inşa edenler olduğunu görüyoruz. Umarız Avrupa bu Brexit sürecinden bir ders çıkarır.

Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın Planı' bir işgal planıdır. Kabul edilemez. Bu plana ilk tepki koyan ülke Türkiye'dir.  Genel tepki bu planın müzakere edilsin yönünde orta yolcu bir tavırdı. Türkiye'nin tavrının ardından daha net tavırlar gelmeye başladı. İki devletli bir çözüm olmalıdır. Bunun da uluslararası anlaşmalarla teminatı yapılmış şekilde ilerlemesi gerekir.  Arap Birliği'nin bir reddi oldu. Sağ duyulu bir karar aldılar.

Filistin halkının meşru haklarının sayılmadığı bir planı kabul etmemiş mümkün değildir. Barış planı dedikleri şey İsrail'deki aşırı sağcıların istediklerinin yerine getirilmesidir.

ABD bu planı ortaya koyarak tarafsızlığını kaybetmiştir.

Bir tartışma yürüyor. FETÖ Türkiye'nin en büyük tehdit kabul ettiği bir örgüt. Bu örgütle her alanda mücadele devam etmektedir.

Ayrıntılar gelecek...

 

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