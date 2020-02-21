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21 Şubat 2020 Cuma 09:59:36 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 10:00:28

AK Parti heyeti çığdan az farkla kurtuldu

Hakkari il merkezinden Şemdinli ilçesine gitmek üzere yola çıkan AK Parti heyetini taşıyan araç konvoyu, Hakkari-Van kara yoluna inen çığdan az farkla kurtuldu.

Hakkari il merkezinden Şemdinli ilçesine gitmek üzere yola çıkan AK Parti heyetini taşıyan araç konvoyu, Hakkari-Van kara yoluna inen çığdan az farkla kurtuldu.

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde yapılacak 7. olağan kongre için yola çıkan AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki heyetin bulunduğu araç konvoyu, Hakkari-Van karayolu 1. Tünel mevkiine inen çığdan az farkla kurtuldu. Konvoyda AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, İl Başkan Yardımcıları Nazif İlçin, Ahmet Adıyaman, Tacettin Kahraman, Tahsin Demir, Necmettin Yakar ve Mehmet Ali Kanat'ın da bulunduğunu ifade eden İl Başkanı Emrullah Gür, Şemdinli ve Derecik ilçesinde yapılacak kongreye katılmak için yola çıktıklarını belirterek, inen çığdan az farkla kurtulduklarını söyledi.

Başkan Gür, "Heyetimizin bulunduğu araç konvoyu Hakkari-Van kara yolu 1. Tünel mevkiine geldiğinde önümüzde aniden büyük çığ indi. Araçları hemen durdurduk ve çığ inmeye devam etti. Çok şükür o büyük çığdan yara almadan kurtulduk. Çığ yolu tamamen kapattı. Daha sonra karayolları ekipleri geldi. Bir saatlik çalışmanın ardında yolun ulaşıma açılmasıyla birlikte Şemdinli ilçesine doğru yolumuza devam ettik" dedi.

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