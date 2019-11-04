Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a 10'ar yıla kadar hapis talebi

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ın aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, tutuksuz sanık Mehmet Altan ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar, Ahmet Altan, Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Fevzi Yazıcı ise SEGBİS yoluyla katıldı.

Duruşma savcısının celse arasında esasa ilişkin mütalaayı dosyaya sunduğu kaydedildi.

Mütalaada, sanıkların örgüt içerisindeki faaliyetler, konumları ve eylemleri nedeniyle alt sınırdan uzaklaşılıp ceza verilmesi gerektiği belirtildi.

Sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın ‘Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapislerinin istendiği mütalaada, Ahmet Altan’ın beraati talep edildi. Sanıklar Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’in ise ‘Terör örgütü üyeliği’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.