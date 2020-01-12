Afganistan'da iki ABD askeri öldürüldü

Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Kandahar'da yol kenarına tuzaklanan bombanın, ABD askerlerinin bölgeden geçtiği sırada patladığı belirtildi.

Açıklamada, patlamada ABD'li iki askerinin yaşamını yitirdiği, ikisinin de yaralandığı kaydedildi.

Kandahar Valisi Hayatullah Hayat da basına yaptığı açıklamada, patlamanın, Kandahar'ın Dand ilçesine bağlı Hakber Kariz bölgesinde yaşandığını söyledi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.