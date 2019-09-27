  • Bist 100
    105152
  • Dolar
    5,6717
  • Euro
    6,2171
  • Altın
    271,9640
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
"ABD'nin Türkiye'yi tekrar F-35 programına aktif bir şekilde katma düşüncesi var" "ABD'nin Türkiye'yi tekrar F-35 programına aktif bir şekilde katma düşüncesi var"
Yüzüklerin efendisi Yüzüklerin efendisi
Sütün de fazlası zarar Sütün de fazlası zarar
Ağrı dindiren karanfil yağı Ağrı dindiren karanfil yağı
Aslan kuyruğu kalbi korur Aslan kuyruğu kalbi korur
Karaman’a başkan desteği Karaman’a başkan desteği
Midenin doğal ilacı zeytin çekirdeği Midenin doğal ilacı zeytin çekirdeği
Dev derbi, büyük heyecan! Galatasaray-Fenerbahçe muhtemel 11’ler Dev derbi, büyük heyecan! Galatasaray-Fenerbahçe muhtemel 11’ler
Memurlara gizli denetim Memurlara gizli denetim
Borçlar ödendi puan yükseldi Borçlar ödendi puan yükseldi
Bacasız sanayiden 65 milyar dolar Bacasız sanayiden 65 milyar dolar
Aboubakar bin pişman Aboubakar bin pişman
Emekliye zamlı ikramiye Emekliye zamlı ikramiye
Telaşlanmadan hazırlanmalıyız Telaşlanmadan hazırlanmalıyız
Afet çantasında neler olmalı? Afet çantasında neler olmalı?
İtalyan gazetesi Diyarbakırlı annelerin isyanını duyurdu İtalyan gazetesi Diyarbakırlı annelerin isyanını duyurdu
Balıkesir'de polise mukavemet gösteren 2 kişi tutuklandı Balıkesir'de polise mukavemet gösteren 2 kişi tutuklandı
'Hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi, reform anlayışımızın temelinde yer alıyor' 'Hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi, reform anlayışımızın temelinde yer alıyor'
TBMM Başkanı Şentop: El ele sağlam bir duruşla yürümek zorundayız TBMM Başkanı Şentop: El ele sağlam bir duruşla yürümek zorundayız
Aşkları engel tanımadı Aşkları engel tanımadı
Şırnak'ta 'Gençlik ve Huzur Festivali' başladı Şırnak'ta 'Gençlik ve Huzur Festivali' başladı
Başkan Erdoğan: Hedefimiz 2023'te 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak Başkan Erdoğan: Hedefimiz 2023'te 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak
Katil İsrail askerleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı Katil İsrail askerleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı
Antalya'da dört çocuk koruma altına alındı Antalya'da dört çocuk koruma altına alındı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Eylül 2019 Cuma 22:49:50 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 22:52:02

Afet çantasında neler olmalı?

Deprem başta olmak üzere afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin yer aldığı "Afet ve Acil Durum Çantası", yardım ekipleri ulaşana kadar afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamalarına kolaylık sağlıyor.

Deprem başta olmak üzere afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin yer aldığı "Afet ve Acil Durum Çantası", yardım ekipleri ulaşana kadar afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamalarına kolaylık sağlıyor.

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından evlerde bulundurulması gereken Afet ve Acil Durum Çantası ve içeriği yeniden gündeme geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan örnek Afet ve Acil Durum Çantası'nda, olası bir deprem ve afet sonrası hayat kurtaracak malzemelere yer verildi.

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyulabilecek malzemeler arasında düdük, el feneri, makas gibi yaşam malzemeleri öne çıkıyor. Çantada, her bir aile ferdi düşünülerek yeterli miktarda içme suyu bulundurulması istenirken, sabun, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, uyku tulumu, battaniye gibi malzemeler de yer alıyor.

AFAD'ın sitesinde yer alan Afet ve Acil Durum Çantası'nın içerisinde neler olması gerektiği ise başlıklar halinde şu şekilde sıralanıyor:

ÖNEMLİ BELGE FOTOKOPİLERİ;

"Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (konserve, kuru meyveler, tahin, pekmez, meyve suyu vb).

Önemli belge fotokopiler, kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb) tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

GİYECEKLER;

İç çamaşırı, çorap, yağmurluk, iklime uygun giysiler.

SU;

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı

HİJYEN MALZEMELER;

Sabun ve dezenfektanlar, diş fırçası ve macun, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, hijyenik ped,

DİĞER MALZEMELER;

İlk yardım çantası, uyku tulumu veya battaniye, çakı, düdük, küçük makas, kağıt, kalem, pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)"

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ