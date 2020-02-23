AFAD: İran'ın Hoy şehri yakınlarında 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, "İran'ın Hoy şehri yakınlarında saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.

Komşuda büyük deprem!



AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, İran'ın Türkiye sınırında bulunan Hoy şehri yakınlarında saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.22 kilometre derinliğinde gerçekleşti.