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30 Mart 2020 Pazartesi 14:50:38 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:04:49

Af meclise geldi mi? Af yasası hangi suçları ceza indirimi olacak? İşte son dakika bilgiler

Af ve infaz yasasına dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Af meclise geldi mi? Af yasası son durum nedir? gibi soruların yanıtları tüm mahkum ve mahkum yakınları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Uzun süredir çıkması beklenen af yasası ile ilgili çalışmalar, ülkemizde artan koronavirüs vakalarının ardından hızlandırılmıştı. Af yasası gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Af meclise geldi mi? Af yasası son durum nedir? sorularının yanıtları tüm mahkum ve mahkum yakınları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İnfaz yasasında son dakika gelişmeleri güncel olarak takip ediliyor. Uzun süredir çıkması beklenen af yasası ile ilgili çalışmalar, ülkemizde artan koronavirüs vakalarının ardından hızlandırıldı. İnfaz yasası ve af ile ilgili gelişmelere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

AF MECLİSE GELDİ Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesi ile ilgili olarak, "Bu hafta Meclis'e sunmayı önümüzdeki hafta da gündeme getirmeyi planlıyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, infaz kanun teklifi görüşmelerini gerçekleştirdikten sonra gazetecilerin sorularımı cevapladı. Özkan, infaz kanun teklifine ilişkin olarak, "Siyasi partilerle görüşmeleri tamamladıktan sonra teklifi en kısa surede vereceğiz. Bu hafta Meclis'e sunmayı önümüzdeki hafta da gündeme getirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

AF İÇİN KESİN KAPSAMA ALINMAYACAK SUÇLAR

Hafta sonu AK Parti ile MHP bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonucunda 4 suçun kesinlikle infaz indirimi dışında olması üzerinde karar kılındı. Karara göre infaz paketinde kapsam dışı bırakılacak 5 suç şu şekilde:

- Terör
- Kadına ve çocuğa cinsel istismar
- Kadına şiddet
- Adam öldürme
- Uyuşturucu suçları

HANGİ SUÇLARA CEZA İNDİRİMİ OLACAK?

 

Düzenleme, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere 10 farklı kanunda değişiklik öngörüyor. Buna göre; hükümlülerin ceza infaz kurumlarında geçirdiği süre kısalıyor.

 

Koşullu salıverilme oranı yüzde 67'den yüzde 50'ye indiriliyor; ancak terör ve örgütlü suçlar ile kasten öldürme suçu indirim kapsamı dışında tutulacak.

Tekrar eden suçlar, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçlarındaki 4'te 3'lük salıverilme oranı da 3'te 2'ye indiriliyor.

DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRELERİ UZAYACAK

Geçici bir düzenlemeyle belirli bir tarihten önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç, tüm suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi, en az 1 yıldan en az 3 yıla çıkarılıyor.

Terör, kasten öldürme suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç; 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında uygulanan 2 yıllık denetimli serbestlik süresi 4 yıla yükseltilecek.

Düzenleme ayrıca, ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle yaşamını idame ettiremeyen 65 yaş ve üstü hükümlüler, ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken azami süre sınırına bakılmaksızın, denetimli serbestliğe tabi tutulmasını öngörüyor.

Söz konusu değişiklikler, iyi halli olmak koşuluyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler hakkında da uygulanacak. Belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin ise 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikleri 1 gün 3 gün olarak kabul edilecek.

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