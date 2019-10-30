Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Bizim tarihimizde soykırım yoktur

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bakanlıkları arasında iş birliğiyle gerçekleştirilecek "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Yeni Yargı Reformu Paketini açıklıyor. Bakan Gül ABD'nin skandal Türkiye karşıtı tasarısına ilişkin, "Bizim tarihimizde soykırım yoktur. Aynaya baksınlar" dedi

İşte Bakan Gül'ün konuşmasından satır başları:

ABD Temsilciler Meclisinin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine ilişkin, “ABD Temsilciler Meclisinden çıkan karar beyhude bir girişimdir. Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir” dedi.