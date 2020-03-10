ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey İdlib konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, NATO'nun İdlib'de Türkiye'ye nasıl yardım edebileceğine baktıklarını söyledi.

Jeffrey, "Rusya ve Suriye'nin kalıcı ateşkes istediğine inanmıyoruz. Onlar zafer peşinde." görüşünü paylaştı.

ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey: "NATO'nun İdlib'de Türkiye'ye yardımı için her şey masada." dedi.