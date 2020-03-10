ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey İdlib konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı

  • Bist 100
    101063
  • Dolar
    6,1505
  • Euro
    6,9935
  • Altın
    326,8450
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı yakalandı FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı yakalandı
Bulgaristan, göçmen akınına karşı AB'den 130 milyon euro isteyecek Bulgaristan, göçmen akınına karşı AB'den 130 milyon euro isteyecek
Benzin ve motorine indirim Benzin ve motorine indirim
Polonya'da General korona virüsüne yakalandı Polonya'da General korona virüsüne yakalandı
2020 yılı asgari fitre miktarı 27 lira olarak belirlendi 2020 yılı asgari fitre miktarı 27 lira olarak belirlendi
Jandarmadan Yedikuyalar'da tatbikat Jandarmadan Yedikuyalar'da tatbikat
Çin Devlet Başkanı Şi: Hubey'de koronavirüs salgını frenlendi Çin Devlet Başkanı Şi: Hubey'de koronavirüs salgını frenlendi
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı
A Milli Takımın hazırlık maçları seyircisiz oynanacak A Milli Takımın hazırlık maçları seyircisiz oynanacak
Tekirdağ'da iki noktada daha doğalgaz bulundu Tekirdağ'da iki noktada daha doğalgaz bulundu
Hakkari'de 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi Hakkari'de 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi
MİT kumpası iddianamesi kabul edildi MİT kumpası iddianamesi kabul edildi
Fas'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Fas'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Büyük tepki toplamıştı... Otizmli genci darbeden şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi Büyük tepki toplamıştı... Otizmli genci darbeden şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi
Göç İdaresi'nden AİHM'ye başvuru açıklaması Göç İdaresi'nden AİHM'ye başvuru açıklaması
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 Alman uyruklu terörist sınır dışı edildi İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 Alman uyruklu terörist sınır dışı edildi
ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey İdlib konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey İdlib konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı
Yeni tip koronavirüs vakaları Balkanlar'da da artıyor Yeni tip koronavirüs vakaları Balkanlar'da da artıyor
İran'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 291'e yükseldi İran'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 291'e yükseldi
Türkiye sınırdaki sığınmacılara yardım elini uzatıyor Türkiye sınırdaki sığınmacılara yardım elini uzatıyor
Olympiakos'un sahibi Marinakis, koronavirüse yakalandı Olympiakos'un sahibi Marinakis, koronavirüse yakalandı
KHK'lilere uygulanan ek tedbirler için OHAL Komisyonu'na başvuru yolu KHK'lilere uygulanan ek tedbirler için OHAL Komisyonu'na başvuru yolu
Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Pakdemirli: Avrupa mültecilere karşı aldığı önlemleri virüse karşı alsaydı bu tür elim bir hadiseyle sarsılmayacaktı Pakdemirli: Avrupa mültecilere karşı aldığı önlemleri virüse karşı alsaydı bu tür elim bir hadiseyle sarsılmayacaktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Mart 2020 Salı 15:50:27 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 16:09:35

ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey İdlib konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı

James Jeffrey, İdlib'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, NATO'nun İdlib'de Türkiye'ye nasıl yardım edebileceğine baktıklarını söyledi.

Jeffrey, "Rusya ve Suriye'nin kalıcı ateşkes istediğine inanmıyoruz. Onlar zafer peşinde." görüşünü paylaştı.

ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey: "NATO'nun İdlib'de Türkiye'ye yardımı için her şey masada." dedi.

 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER