  • Bist 100
    101859
  • Dolar
    5,8352
  • Euro
    6,3975
  • Altın
    280,8190
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kızına işkence yapan baba gözaltına alındı Kızına işkence yapan baba gözaltına alındı
Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek
Polemiğe girmeyecek Polemiğe girmeyecek
Yalın sırılsıklam Yalın sırılsıklam
İçine atmayan kadın daha sağlıklı İçine atmayan kadın daha sağlıklı
El ele ölüm selfie'si El ele ölüm selfie'si
ABD'den Sincan'daki baskılardan sorumlu Çinli yetkililere vize yasağı ABD'den Sincan'daki baskılardan sorumlu Çinli yetkililere vize yasağı
Hapisteki pedofiliye Joker'den servet Hapisteki pedofiliye Joker'den servet
'Şampiyon biziz' 'Şampiyon biziz'
AB üyesi 5 ülkeden Kuzey Kore'ye çağrı AB üyesi 5 ülkeden Kuzey Kore'ye çağrı
ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisine "azil soruşturmasına gitme" talimatı ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisine "azil soruşturmasına gitme" talimatı
'Ömür’ü görünce wow demiştim' 'Ömür’ü görünce wow demiştim'
İçi de dışı da faydalı İçi de dışı da faydalı
Astıma nane çayı Astıma nane çayı
Reçete: Yeni sistem Reçete: Yeni sistem
Migren ağrısını mercanköşk geçiriyor Migren ağrısını mercanköşk geçiriyor
'ABD tarihinin en tehlikeli seri katili' 93 kişiyi öldürmüş 'ABD tarihinin en tehlikeli seri katili' 93 kişiyi öldürmüş
Ozan Kabak sürprizi Ozan Kabak sürprizi
Mesire alanındaki korkunç cinayetin nedeni belli oldu Mesire alanındaki korkunç cinayetin nedeni belli oldu
Balkan zirvesi Balkan zirvesi
Ecdat yadigâri çeşme açıldı Ecdat yadigâri çeşme açıldı
Lens’in önü açıldı Lens’in önü açıldı
PKK'ya bir günde darbe üstüne darbe PKK'ya bir günde darbe üstüne darbe
Avcı’nın umudu Diaby Avcı’nın umudu Diaby

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ekim 2019 Salı 23:47:11 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 23:48:41

ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisine "azil soruşturmasına gitme" talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığının, "azil soruşturmasına" dair Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrılan ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland'a ifade vermeye gitmemesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump'ın başkanlık kampanyasına 1 milyon dolar bağış yapması ile dikkati çeken oteller zinciri sahibi Sondland'ın, Başkan Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında geçen telefon görüşmesine dair önemli bilgilere sahip olduğu ileri sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "azil soruşturması" kapsamında Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrılan ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Sondland'a ifadeye gitmemesi yönünde talimat verdi.

İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Bakanlığın söz konusu talimatına tepki gösterdi.

Schiff, Gordon Sonland'ın Trump ve Zelenskiy arasında yapılan görüşmeye dair hassas bilgilere ve Ukraynalı yetkililer ile kendisi arasında atılan önemli mesajlara sahip olduğunu belirtti.

Bu bilgilerin Trump'ın azil sürecinde önemli bir delil teşkil ettiğini ileri süren Adam Schiff, "Bu tanığın ve söz konusu mesajların yönetim ile eşdeğer olan Kongreye teslim edilmemesi, anayasal işlevlerin engellenmesine yönelik güçlü birer kanıttır." dedi.

Sondland'ın avukatı Robert Luskin ise müvekkilinin her zaman ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve İstihbarat Komitesi önünde de anlatmaya hazır olduğunu belirterek, "Ancak Büyükelçi Sondland, hayal kırıklığı içinde kendisine iletilen talimata uymak zorunda kalmıştır." ifadelerini kullandı.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Donald Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ