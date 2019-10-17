17 Ekim 2019 Perşembe 20:18:33 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 20:44:59
ABD'li heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapılıyor
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence açıklama yapıyor. Pence: "Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir" Canlı yayın için tıklayınız..
Başkan Erdoğan’la görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence açıklama yapıyor. Hemen ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapacak.
ABD Başkanı Pence: Ateşkes ilan edildi. Barış Pınarı Harekatı YPG'nin tamamen çekilmesinden sonra durdurulacak..
AA
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