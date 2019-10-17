ABD'li heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapılıyor

Başkan Erdoğan’la görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence açıklama yapıyor. Hemen ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapacak.

ABD Başkanı Pence: Ateşkes ilan edildi. Barış Pınarı Harekatı YPG'nin tamamen çekilmesinden sonra durdurulacak..

AA