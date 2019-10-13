ABD Savunma Bakanı: Suriye’nin kuzeyinden çekiliyoruz

Esper, “Ulusal güvenlik ekibimizle yaptığımız görüşmelerin ardından dün akşam Başkan'la konuştum ve Suriye'nin kuzeyindeki güçlerimizi planlı bir şekilde çekmemiz talimatını verdi” ifadelerini kullandı. Esper’in verdiği bilgiye göre, 1000 ABD askeri, Suriye’nin kuzeyinden çekilerek, güneyine kaydırılacak.

Esper bu kararda, ‘Türk askeri ve YPG arasındaki süren çatışmada arada kalmamak’ istemelerinin olduğunu söyledi.

DHA