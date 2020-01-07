ABD İran Dışişleri Bakanı'na BM toplantısı için vize vermedi iddiası

ABD’nin, Çarşamba günü yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katılmak için New York’a gelmek isteyen İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’e vize vermediği iddiası, gerginleşen iki ülke ilişkilerinde yeni bir gündem maddesi oluşturdu.

Foreign Policy’nin haberinde, Zarif’in, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesi hakkında 9 Ocak BMGK toplantısında konuşma yapmak üzere ABD’ye vize başvurusunda bulunduğu ancak hala cevap alamadığı kaydedildi.

Konu hakkında bilgisi bulunan diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, İran hükümetinin vize için yanıt beklerken, Trump yönetiminin dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i telefonla arayarak ABD’nin Zarif’in gelişine izin vermeyeceği konusunda bilgilendirdiği belirtildi.

Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Eski BM Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Larry Johnson, BM ile ev sahibi ülke ABD arasında imzalanan 1947 sözleşmesine göre Zarif’e kesinlikle izin verilmesi gerektiğini bildirdi.

Johnson, “Herhangi bir dışişleri bakanının istediği zaman BM Güvenlik Konseyine hitap etme hakkı vardır ve ABD, BM genel merkezine erişimi sağlamakla yükümlüdür.” ifadelerini kullandı.

Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı ile BM Daimi Temsilciliğinin konu ile ilgili açıklama talebine karşılık vermediği, BM Genel Sekreter Sözcülüğünün de yorum yapmadığı aktarıldı.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.