ABD Başkanı Trump: Bağdadi intihar yeleğini patlatarak kendisi ve 3 çocuğunu öldürdü

ABD Başkanı Trump'ın konuşmasından satır başları:

Hiçbir personelimiz operasyonda hayatını kaybetmedi. 11 tane küçük çocuk o evden çıkarıldı. Bağdadi'nin yanındakiler ya teslim olacaktı ya da öldürülecekti. Bağdadi tünelde üzerindeki bombayı patlatarak yanındaki 3 çocuğunu da öldürdü

Operasyon için Türkiye, Rusya ve Irak'a teşekkür ediyorum

Ayrıntılar geliyor...