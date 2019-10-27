27 Ekim 2019 Pazar 16:20:29 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 16:28:59
ABD Başkanı Trump: Bağdadi intihar yeleğini patlatarak kendisi ve 3 çocuğunu öldürdü
ABD Başkanı Trump açıklama yapıyor. Trump, "DEAŞ lideri Bağdadi intihar yeleğini patlatarak kendisi ve 3 çocuğunu öldürdü. DEAŞ'in eylem planlarına ilişkin bilgilere ulaştık" dedi. Ayrıca ABD Başkanı operasyon için, Türkiye, Rusya ve Irak'a teşekkür etti
ABD Başkanı Trump'ın konuşmasından satır başları:
Hiçbir personelimiz operasyonda hayatını kaybetmedi. 11 tane küçük çocuk o evden çıkarıldı. Bağdadi'nin yanındakiler ya teslim olacaktı ya da öldürülecekti. Bağdadi tünelde üzerindeki bombayı patlatarak yanındaki 3 çocuğunu da öldürdü
Operasyon için Türkiye, Rusya ve Irak'a teşekkür ediyorum
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