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21 Mart 2020 Cumartesi 08:25:40 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 08:47:25

AB ülkesi Bulgaristan'dan sert açıklama: Maske konusunda bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa tek bir maske göndermedi

Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önleme malzemeleri konusunda ülkesine Türkiye’nin yardım ettiğini, Avrupa’dan şu ana kadar tek bir maske gelmediğini söyledi.

Epicenter enformasyon ve analiz sitesine açıklamalarda bulunan Karakaçanov, "Maske konusunda bize Çin ve Türkiye yardım ediyor, yani devletin ve kurumlarının küresel ölçekteki rolü konusunda dünyaya biraz farklı bakan ülkeler" dedi. 

SERT AÇIKLAMA

Bulgar bakan, "Avrupa’da, ülke vatandaşlarıyla ilgilenebilecek tek yapının, direktifler dağıtan ve ulus devleti yok etmekte kullandığı eşcinsel evlilikler ve diğer icat edilmiş fikirlerle meşgul olan pahalı bir Avrupa bürokrasisi değil, ulus devletin kendisi olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. 

ERDOĞAN VE BORİSOV ANLAŞMIŞTI

Bulgaristan geçen hafta Türkiye’den 50 bin maske, 100 bin koruyucu giysi ve 100 bin koruyucu gözlük almıştı. Bu yardım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan anlaşma kapsamında yapılmıştı. 

TÜRKİYE YARDIMA HAZIR

Türkiye, 15 bin maske ve 85 bin koruyucu kostüm daha göndermeye hazır olduğunu açıklamıştı. Bulgaristan ayrıca Vietnam, Hindistan ve Çin’den de yardım alıyor.

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