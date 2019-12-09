9 Aralık Altın fiyatları düşüşle başladı! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

9 Aralık altın fiyatları belli oldu. Küresel ticarette gerginliklerin artması yatırımcıları güvenli liman arayışına yönetirken altın fiyatları inişli çıkışlı seyretti. Hem ufak, hem de büyük yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilen altın fiyatları belli oldu. Kapalıçarşı güncel altın fiyatlarına göre bugün gram altın 271,66 liradan çeyrek altın ise 444,16 liradan işlem görüyor. İşte, cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere 09 Aralık diğer altın fiyatları...

9 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR?



Geçtiğimiz hafta Salı günü yaşanan yükselişin ardından altın fiyatları yatay seyre döndü. Gram altın fiyatları haftanın ilk işlem günü 09 Aralık serbest piyasada 271,66 liranın üzerinden işlem görüyor.

9 ARALIK ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Hediyelik ve yatırım amacı ile değerlendirilen çeyrek altın 9 Aralık pazartesi günü aşağı yönlü hareketini sürüyor. Haftayı 444,52 lira satış fiyatı üzerinden işlemle tamamlayan çeyrek altın bugün 434,25 alış ve 444,16 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Yarım Altın fiyatı: 888,33 TL

Tam Altın fiyat: 1.771,23 TL

Cumhuriyet Altını fiyatı: 1.836,42 TL

Ons fiyatı: 1.460,88 TL

Ata Altın fiyatı: 1.836,42 TL

14 Ayar Bilezik fiyatı: 154,85 TL

18 Ayar Bilezik fiyatı: 198,31 TL

22 Ayar Bilezik fiyatı: 247,75 TL

İkibuçuk Altın fiyatı: 4.411,77 TL

Beşli Altın fiyatı: 8.828,96 TL