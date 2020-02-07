07 Şubat 2020 Cuma 09:14:39 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 09:32:15
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında polis ve doktorlar da var
Son dakika haberi... İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında polis ve doktorların bulunduğu öğrenildi.
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında polis ve doktorların bulunduğu öğrenildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT