5 Türk Londra'da mahsur kaldı

Çalıştıkları gemiden Cebelitarık'ta inen 5 Türk gemi çalışanı, koronavirüs önlemleri nedeniyle gidebildikleri tek yer olan Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda mahsur kaldı.

Uçuşa kabul edilmediler

Çalıştıkları geminin kaptanı Utku Töre ve geminin diğer Türk personellerinden Mustafa Mete, Sinan Arıcıoğlu, Yusuf Türkmen ve Nurcan Karaduman çalıştıkları gemiden Cebelitarık'ta indi. Cebelitarık'ta Türk Büyükelçiliği olmaması nedeniyle ülkeye dönüş için başvuruda bulunamadı. Cebelitarık'tan yalnızca İngiltere'ye uçuş bulunması nedeniyle buraya bilet alan 5 Türk, hava şartlarından dolayı uçuşlar iptal olduğu için ancak 27 Mart 2020 tarihinde Cebelitarık'tan Londra'ya uçabildi. Aynı gün Rus havayolu şirketi Aeroflot ile Moskova üzerinden İngiltere'den İstanbul'a uçmayı planlayan Türk vatandaşlarını, Aeroflot Rus vatandaşı olmadıkları için uçuşa kabul etmedi.

Bu defa 28 Mart 2020 tarihinde İngiliz havayolu şirketi British Airways ile Sofya'ya uçmak istediler. Ancak bu uçuşa da yine Bulgar vatandaşı olmadıkları için kabul edilmediler.

Yardım bekliyorlar

Transit yolcu oldukları için ve İngiliz vizeleri de olmadığı için İngiltere'ye de çıkış yapamayan Türk vatandaşları İngiliz Büyükelçiliği'nin telefonlarının cevap vermemesi sonrası Londra Heathrow Havaalanı'nda mahsur kaldı. Yiyecek alanlarının da kapalı olduğu Heathrow Havaalanı'nda temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandıklarını söyleyen Türk vatandaşları, Türk Büyükelçiliği'nin kendileriyle ilgilenmesini bekliyor.

Yeni Şafak