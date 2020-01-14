  • Bist 100
    120594
  • Dolar
    5,8895
  • Euro
    6,5570
  • Altın
    292,4380
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
KRC Genk, Dieumerci Ndongala'yı Kasımpaşa'ya kiraladı KRC Genk, Dieumerci Ndongala'yı Kasımpaşa'ya kiraladı
Demet Özdemir, aşk haberlerini sildirmek için düğmeye bastı! 4 bin doları gözden çıkardı Demet Özdemir, aşk haberlerini sildirmek için düğmeye bastı! 4 bin doları gözden çıkardı
Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı renklerine bağladı Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı renklerine bağladı
Beşiktaş taraftarından yönetime tepki: Risk alıp genç futbolcu transfer etmeyeceksiniz galiba Beşiktaş taraftarından yönetime tepki: Risk alıp genç futbolcu transfer etmeyeceksiniz galiba
Mustafa Pektemek, Aytemiz Alanyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı Mustafa Pektemek, Aytemiz Alanyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Çaykur Rizespor'dan Galatasaray açıklaması: Zoru başararak kupada ilerlemek istiyoruz Çaykur Rizespor'dan Galatasaray açıklaması: Zoru başararak kupada ilerlemek istiyoruz
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Shane Larkin açıklaması TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Shane Larkin açıklaması
Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 30 gözaltı Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 30 gözaltı
Eski Askeri Yargıtay üyesi Ayyıldız'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı Eski Askeri Yargıtay üyesi Ayyıldız'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı
ABD'den İngiltere'ye Çin tepkisi: Bu delilikten başka bir şey değil ABD'den İngiltere'ye Çin tepkisi: Bu delilikten başka bir şey değil
Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Altın fiyatları nasıl seyredecek? Cüneyt Paksoy açıkladı... Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Altın fiyatları nasıl seyredecek? Cüneyt Paksoy açıkladı...
Can Ataklı'nın Ümmü Gülsüm hazımsızlığı! Can Ataklı'nın Ümmü Gülsüm hazımsızlığı!
Başkan Erdoğan: Hafter'e hak ettiği dersi vermekten asla geri durmayacağız Başkan Erdoğan: Hafter'e hak ettiği dersi vermekten asla geri durmayacağız
Beşiktaş'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu Beşiktaş'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu
Denizlispor, Kayserispor ile yollarını ayıran Benoit Poulain'le el sıkıştı Denizlispor, Kayserispor ile yollarını ayıran Benoit Poulain'le el sıkıştı
2018 buzağı desteklemesi ne zaman verilecek? Buzağı desteği ödemeleri yattı mı? 2018 buzağı desteklemesi ne zaman verilecek? Buzağı desteği ödemeleri yattı mı?
Tam 325 kiloluk orkinos herkesi şaşırttı! Tam 325 kiloluk orkinos herkesi şaşırttı!
Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in hayatı film olacak Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in hayatı film olacak
Kestiği ağacın altında kalan işçi yaralandı Kestiği ağacın altında kalan işçi yaralandı
Sağlık Bakanı: İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil Sağlık Bakanı: İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil
Manisa'da dehşet! Ayrılmak istedi diye 15 kez bıçakladı! Manisa'da dehşet! Ayrılmak istedi diye 15 kez bıçakladı!
Kayıp iş adamının cesedi ormanda gömülü bulundu Kayıp iş adamının cesedi ormanda gömülü bulundu
Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı yayında! Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı yayında! Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Ocak 2020 Salı 13:41:13 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 13:43:17

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Farklı partilerde yer alan 5 belediye başkanına AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 100 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini açıklamıştı.

AK Parti Grup Toplantısı'nda belediye başkanlarının AK Parti'ye geçiş süreci tamamlandı.

AK Parti'nin yeni belediye başkanlarına rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti'ye geçen belediye başkanları, başarılı çalışmalara imza atacaklarının sözünü verdi.

LİSTE KABARIK

Başkan Erdoğan, her hafta katılımların devam edeceğini listenin kabarık olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Mümkün oldukça, salı günleri grup toplantımızı ihmal etmeyeceğiz, bu heyecanı birlikte yaşayacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun" diyerek sözlerini noktaladı.

İŞTE AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER

İyi Parti'den Kayseri - İncesu Belediyesi

Saadet Partisi Osmaniye - Hasanbeyli Belediyesi

CHP'den Osmaniye - Düziçi Belediyesi

Bağımsız - Elazığ - Keban Belediyesi

Bağımsız - Erzurum - Olur Belediyesi

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ