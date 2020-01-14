5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 100 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini açıklamıştı.

AK Parti Grup Toplantısı'nda belediye başkanlarının AK Parti'ye geçiş süreci tamamlandı.

AK Parti'nin yeni belediye başkanlarına rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti'ye geçen belediye başkanları, başarılı çalışmalara imza atacaklarının sözünü verdi.



LİSTE KABARIK

Başkan Erdoğan, her hafta katılımların devam edeceğini listenin kabarık olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Mümkün oldukça, salı günleri grup toplantımızı ihmal etmeyeceğiz, bu heyecanı birlikte yaşayacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun" diyerek sözlerini noktaladı.



İŞTE AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER

İyi Parti'den Kayseri - İncesu Belediyesi

Saadet Partisi Osmaniye - Hasanbeyli Belediyesi

CHP'den Osmaniye - Düziçi Belediyesi

Bağımsız - Elazığ - Keban Belediyesi

Bağımsız - Erzurum - Olur Belediyesi