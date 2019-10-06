  • Bist 100
    103464
  • Dolar
    5,7026
  • Euro
    6,2722
  • Altın
    276,0060
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD Dışişleri Bakanlığı: Kuzey Kore'nin açıklamaları görüşmenin ruhunu yansıtmıyor ABD Dışişleri Bakanlığı: Kuzey Kore'nin açıklamaları görüşmenin ruhunu yansıtmıyor
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 47. haftasında Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 47. haftasında
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye ekonomisi pozitif büyümeye doğru ilerlemektedir MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye ekonomisi pozitif büyümeye doğru ilerlemektedir
Siirt OSB'de girişimcilere arsa tahsisi Siirt OSB'de girişimcilere arsa tahsisi
TİM Genel Sekreteri Alkin: Hizmet ihracatı 52 milyar dolara yürüyor TİM Genel Sekreteri Alkin: Hizmet ihracatı 52 milyar dolara yürüyor
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay: Kelle paça kolesterolü yükseltmez İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay: Kelle paça kolesterolü yükseltmez
2 milyon 500 bin kadına meme kanseri taraması 2 milyon 500 bin kadına meme kanseri taraması
Alzaymırda depresyona 'akupunktur' freni Alzaymırda depresyona 'akupunktur' freni
Kazası sonrası motosikletliyi silahla vurup kaçtı Kazası sonrası motosikletliyi silahla vurup kaçtı
Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu açtı Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu açtı
Zülfü Livaneli'nin şarkıları müzikale dönüştü Zülfü Livaneli'nin şarkıları müzikale dönüştü
Operada perde 'Türk Divası' ile açıldı Operada perde 'Türk Divası' ile açıldı
Arapça kitap fuarında 'Renkli Hatıralar' sergileniyor Arapça kitap fuarında 'Renkli Hatıralar' sergileniyor
'Printlife' sergisinden TEGV'li 100 çocuğun eğitimine destek 'Printlife' sergisinden TEGV'li 100 çocuğun eğitimine destek
Anadolu Selçuklu'yu anlatmak için yollara düştüler Anadolu Selçuklu'yu anlatmak için yollara düştüler
'Tarihin sayfalarında' kitap okudular 'Tarihin sayfalarında' kitap okudular
Ukrayna krizinde formül karmaşası Ukrayna krizinde formül karmaşası
Trump'tan Demokratlara "seçimlere müdahale" suçlaması Trump'tan Demokratlara "seçimlere müdahale" suçlaması
Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı
'Deprem sonrası enfeksiyonlar daha fazla can kaybına sebep olabilir' 'Deprem sonrası enfeksiyonlar daha fazla can kaybına sebep olabilir'
Taş düşürmenin doğal yolu aslandişi Taş düşürmenin doğal yolu aslandişi
Kolesterolü sarımsak tozuyla dengeleyin Kolesterolü sarımsak tozuyla dengeleyin
Tansiyonun ilacı patates suyu Tansiyonun ilacı patates suyu
Yunan'a Pompeo gazı Yunan'a Pompeo gazı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ekim 2019 Pazar 07:25:58 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 07:27:35

Zülfü Livaneli'nin şarkıları müzikale dönüştü

Eskişehir Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrasının Zülfü Livaneli'nin şarkılarından yola çıkarak hazırlandığı "Böyledir Bizim Sevdamız" adlı müzikal sanatseverlere sunuldu.

Eskişehir Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrasının Zülfü Livaneli'nin şarkılarından yola çıkarak hazırlandığı "Böyledir Bizim Sevdamız" adlı müzikal seyirciyle buluştu.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen ve yönetmenliğini Eskişehir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Eyidoğan'ın üstlendiği müzikal, seyircilerden tam not aldı.

Türkiye'deki toplumsal olayları ve yakın tarihi konu alan müzikali Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yanı sıra 500'e yakın tiyatrosever izledi.

Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen'in, oyunun koreografisini ise Deniz Alp'in hazırladığı müzikalin kostüm tasarımını Tülay Kale, ışık tasarımını Soner Erdoğmuş, dekor tasarımını ise Ahmet Ertap gerçekleştirdi.

Eskişehir Şehir Tiyatroları oyuncuları Devrim Özder Akın, Elif Melda Yılmaz, Zafer Ergül, Sinan Demirer, Gamze Demirer, Özlem Akdoğan, Berkay Akın ve Hakkı Kuş'un rol aldığı ve sezon boyunca Şehir Tiyatrolarının sahnelerinde izleyicisiyle buluşacak müzikalin 26 Ekim'deki gösterimine Zülfü Livaneli de katılacak.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ