  • Bist 100
    115171
  • Dolar
    6,1566
  • Euro
    6,7100
  • Altın
    323,9110
İstanbul
6 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok
MSB duyurdu: PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kritik İdlib zirvesi sona erdi Kritik İdlib zirvesi sona erdi
Rize Emniyet Müdürü Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında 3 tutuklama Rize Emniyet Müdürü Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında 3 tutuklama
1972'te Başkan Erdoğan hakkında yazılı basında çıkan ilk haber 1972'te Başkan Erdoğan hakkında yazılı basında çıkan ilk haber
Özel sporcu Esra Bayrak 60 metrede dünya şampiyonu oldu Özel sporcu Esra Bayrak 60 metrede dünya şampiyonu oldu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 81 ilin 3 boyutlu dijital ikizini çıkardık Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 81 ilin 3 boyutlu dijital ikizini çıkardık
Pakistan'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü Pakistan'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü
Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle okullar 2 hafta tatil edildi Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle okullar 2 hafta tatil edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
İranlı yolcular İstanbul'da kendileri için gelecek boş uçağı bekliyor İranlı yolcular İstanbul'da kendileri için gelecek boş uçağı bekliyor
YTB'de 'Sandıktaki Fotoğraflar Unutulmayan Göç Hatıraları' sergisi açıldı YTB'de 'Sandıktaki Fotoğraflar Unutulmayan Göç Hatıraları' sergisi açıldı
ABD, Lübnan merkezli bazı kişi ve kuruluşları 'terör örgütü' listesine aldı ABD, Lübnan merkezli bazı kişi ve kuruluşları 'terör örgütü' listesine aldı
İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle 5 terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle 5 terörist daha teslim oldu
Demokrat seçmenin Bernie Sanders'ın Trump'ı yenebileceğine dair inancı artıyor Demokrat seçmenin Bernie Sanders'ın Trump'ı yenebileceğine dair inancı artıyor
Lübnan'da 2. korona virüs vakası Lübnan'da 2. korona virüs vakası
Feribot seferlerine fırtına engeli Feribot seferlerine fırtına engeli
İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 10 arttı İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 10 arttı
Atakan Kayalar'a yönelik skandal paylaşımı büyük tepki çekmişti Karar verildi Atakan Kayalar'a yönelik skandal paylaşımı büyük tepki çekmişti Karar verildi
Şenol Güneş: Kendi takım karakterimizi sunmak zorundayız Şenol Güneş: Kendi takım karakterimizi sunmak zorundayız
TBMM Başkanı Şentop, Hocalı katliamının yıl dönümünde mesaj yayımladı TBMM Başkanı Şentop, Hocalı katliamının yıl dönümünde mesaj yayımladı
Borsa günü yükselişle tamamladı Borsa günü yükselişle tamamladı
Samsung’un 3 yeni cep telefonu satışa çıktı Samsung’un 3 yeni cep telefonu satışa çıktı
Hadise'den Kaan Yıldırım için aşk mesajı: Zor olacak ama seni istiyorum Hadise'den Kaan Yıldırım için aşk mesajı: Zor olacak ama seni istiyorum

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Şubat 2020 Çarşamba 20:53:14 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 20:54:49

YTB'de 'Sandıktaki Fotoğraflar Unutulmayan Göç Hatıraları' sergisi açıldı

Yurt dışındaki Türk vatandaşları ve Türk soydaşlarının göç hatıraları ile en değerli hikayelerinden oluşan "Sandıktaki Fotoğraflar Unutulmayan Göç Hatıraları" sergisi, YTB Genel Merkezi'nde açıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, insanların başka yerlere adapte olmasının zor olduğunu belirterek, "Türk insanının 60 yıllık Avrupa hikayesi bir başarı hikayesidir." dedi.

Yurt dışındaki Türk vatandaşları ve Türk soydaşlarının göç hatıraları ile en değerli hikayelerinden oluşan "Sandıktaki Fotoğraflar Unutulmayan Göç Hatıraları" sergisi, YTB Genel Merkezi'nde açıldı.

Başkanlıkça geçen yıl 15 Şubat-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen yarışmadan seçilmiş fotoğraf ve hikayelerin yer aldığı serginin açılışında video gösterimi yapıldı.

YTB Başkan Eren, burada yaptığı konuşmada, Başkanlığın, Türk vatandaş, soydaş ve topluluklarının tarih ve kültürel envanterini ortaya çıkarmayı amaçladığını belirtti.

Fotoğraflarda "anın dondurulduğuna" değinen Eren, göç hikayeleri ile Türk insanının yaşadıklarının gelecek nesillere ulaştırılacağını dile getirdi.

Eren, göç eden insanın yaşadığı adaptasyon sürecine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu proje ile insanımızın Avrupa'ya giderken çektiği sıkıntılar, yaşadıkları sevinç ve tecrübelerin kataloglanması, ulaşamadığımız 'naftalinlenmiş' fotoğraf ve videoların yarınlara ulaştırılması amacımız. Bir insanın kendi vatanından başka bir yere gitmesi ve adapte olması zor bir süreç. Türk insanının 60 yıllık Avrupa hikayesi bir başarı hikayesidir. Fotoğraflarda anın dondurulduğunu görüyoruz. Biz bu hikayeleri sandıktan çıksın, herkes görsün istedik. Ağaçların nasıl kökü varsa, gövde ve dallarıyla nasıl kök salınıyorsa, hepimizin kökeni var, kendimizi rahat hissettiğimiz geçmişimiz var. Bu fotoğraflar tarihe atılmış kancadır, damgadır ve arkasında muazzam insan hikayeleri barındıran fotoğraflardır."

YTB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 15 Şubat-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen yarışmada seçilen fotoğraf ve hikayeler, özgünlük, göç konusuna temas, görsellik, hikayenin çarpıcı ve sembolik niteliği ve belgesel nitelik” kriterleri çerçevesinde değerlendirildi.

26 MART'A DEK GEZİLEBİLİR

Öte yandan, yarışmada birinciliği Almanya’da bir otomobil fabrikasındaki çalışma hikayesini anlatan Seyfi Sağlam, ikinciliği “Vanilya kokulu annem” hikayesiyle Makbule Konmuş, üçüncülüğü ise yine bir başka göç hikayesi ile Nagi Doğan elde etti.

Kazananlara ödüllerini teslim eden YTB Başkanı Eren, davetlilerle birlikte sergideki fotoğrafları gezerek inceledi.

Gurbet ile göç yolculuklarının yer aldığı fotoğrafların hikayeleri, 90 sayfalık “Sandıktaki Fotoğraflar” adlı kitapta toplandı.

İlk kez yayımlanan 41 fotoğrafın yer aldığı sergi, YTB'de 26 Mart'a kadar gezilebilecek.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER