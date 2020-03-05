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05 Mart 2020 Perşembe 10:39:56 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 10:41:16

Yörüklerin hayatı beyaz perdeye aktarılacak

Anadolu'nun bin yıllık konargöçer yaşam tarzını, gelişen teknolojiye rağmen gelenek ve göreneklerinden vazgeçmeyerek sürdüren Sarıkeçili Yörüklerinin hayatı sinema filmiyle anlatılacak.

Anadolu'nun bin yıllık konargöçer yaşam tarzını sürdüren Sarıkeçili Yörüklerinin hayatı, "Turna Misali" filmiyle beyaz perdeye aktarılacak.

Göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve mevsimlere göre ova veya yaylalarda kurdukları kıl çadırlarda yaşamlarını sürdüren Yörüklerin yaşamı, İffet Eren Danışman Boz ve Eyüp Boz tarafından senaryolaştırıldı.

Kışın gelmesiyle ılıman iklime sahip Mersin'in Silifke, Gülnar, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki ormanlık alanlara göç eden Sarıkeçili Yörüklerinin hayatını konu alan filmin çekimlerine bu ay içerisinde başlanacak.

Yönetmenliğini İffet Eren Danışman Boz'un yapacağı "Turna Misali" filminde, Sennur Nogaylar, Necmettin Çobanoğlu, Zeynep Elçin ve Timur Ölkebaş'ın yanı sıra Sarıkeçili Yörükleri de rol alacak.

"Yaşam felsefeleri beni çok etkiliyor"

Filmin görüntü yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığı üstlenen Eyüp Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkeçili Yörükleriyle ilgili daha önce bir belgesel çektiğini anımsattı.

Bu çekimleri Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerindeki bazı mekanları kullanarak yaptığını belirten Boz, "Onlarla birlikte göç ettim, çadırlarında kaldım ve onları tanıma fırsatı buldum. Çok enteresan hikayeleri olduğunu düşündüm. Bu konu üzerine daha çok belgeseller yapılmış. Fakat günümüzde hiç uzun metraj film yapılmadığını fark ettim ve bunun üzerine bir senaryo yazdım." diye konuştu.

Göç sırasında Yörüklerin deve ve tek geçim kaynağı keçileriyle yaklaşık 400 kilometre yol yürüdüklerini dile getiren Boz, şöyle devam etti:

"En büyük dertleri hayvanlarına taze ot bulmak olan Yörükler kıl çadırlarda yaşıyor. Yaşam felsefeleri beni çok etkiliyor. Çekimler bittiğinde seyircilerimiz beyaz perdede onların hikayelerini izleyecek. Çok etkili bir film olacağını düşünüyorum. Çekimler özellikle Sarıkeçili Yörüklerinin yoğunlukla konakladıkları, Silifke, Aydıncık ve Gülnar ilçelerinde yapılacak. 2021'in nisan ayında vizyona girecek filmin çekimleri için Kültür ve Turizm Bakanlığından destek aldık."

(AA)

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