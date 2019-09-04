Yönetmen Kaplanoğlu: Bu filmin temelinde görünmez bağlılığın hikayesi var

  • Bist 100
    99765.4
  • Dolar
    5,6718
  • Euro
    6,2522
  • Altın
    280,2210
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sevgi Evi'nde kalan kıza cinsel istismara 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı Sevgi Evi'nde kalan kıza cinsel istismara 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Üvey oğlu tarafından 4 çocuğuyla sokağa atıldı Üvey oğlu tarafından 4 çocuğuyla sokağa atıldı
Başkan Erdoğan Sivas'taki kutlama programında konuşuyor Başkan Erdoğan Sivas'taki kutlama programında konuşuyor
AÖL ek sınav sonucu ne zaman belli olur? AÖL ek sınav sonucu sorgulama sayfası AÖL ek sınav sonucu ne zaman belli olur? AÖL ek sınav sonucu sorgulama sayfası
Şehit askerimiz son yolculuğuna uğurlandı Şehit askerimiz son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika: Azez'deki patlamanın failleri yakalandı Son Dakika: Azez'deki patlamanın failleri yakalandı
Cumhuriyet Kadınları Derneği: HDP derhal kapatılmalıdır Cumhuriyet Kadınları Derneği: HDP derhal kapatılmalıdır
Lazar Markovic eski takımı Partizan'a döndü Lazar Markovic eski takımı Partizan'a döndü
Silahlı kavgada ölen Gülşah, toprağa verildi Silahlı kavgada ölen Gülşah, toprağa verildi
Konya'ya 1 milyar avroluk metro yatırımı Konya'ya 1 milyar avroluk metro yatırımı
KDK'den 'yüksek lisans sınavı' kararı KDK'den 'yüksek lisans sınavı' kararı
EURO2020 Eleme maçları başlıyor EURO2020 Eleme maçları başlıyor
Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteorolojiden sağanak uyarısı
Ersoy Dede, Ahmet Davutoğlu'nun amacını yazdı: Hedef yeni parti değil Erdoğan'ı devirmekti Ersoy Dede, Ahmet Davutoğlu'nun amacını yazdı: Hedef yeni parti değil Erdoğan'ı devirmekti
Ankara'ya 56 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak Ankara'ya 56 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak
Mete Gazoz ve Evren Çağıran Dünya Kupası Finalleri'nde Mete Gazoz ve Evren Çağıran Dünya Kupası Finalleri'nde
İBB'den bir zam da BELTUR'a! İBB'den bir zam da BELTUR'a!
Alanyaspor cephesi iddialı: 'Birincilik bizi şaşırtmıyor' Alanyaspor cephesi iddialı: 'Birincilik bizi şaşırtmıyor'
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gençleri yeniden kitapla buluşturdu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gençleri yeniden kitapla buluşturdu
Bakan Selçuk açıkladı! O hastalarda geri ödeme oranı artırıldı, 731 milyon lira iyileştirme sağlandı Bakan Selçuk açıkladı! O hastalarda geri ödeme oranı artırıldı, 731 milyon lira iyileştirme sağlandı
Taylan Antalyalı: "Yedek kalmayı kabullenemem" Taylan Antalyalı: "Yedek kalmayı kabullenemem"
Ağustos ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı Ağustos ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı
Chielllini 6 ay sahalardan uzak kalacak Chielllini 6 ay sahalardan uzak kalacak
TİM Başkanı Gülle: 2019 ihracat hedefimizi neredeyse yakaladık TİM Başkanı Gülle: 2019 ihracat hedefimizi neredeyse yakaladık

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:23:25 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:31:00

Yönetmen Kaplanoğlu: Bu filmin temelinde görünmez bağlılığın hikayesi var

Yönetmen Kaplanoğlu, Aslı filmine ilişkin, "Bebek anne ile kendisini bir zannetmektedir. Bu filmin temelinde, aslında bu anlamdaki ayrılığın, diğer bir deyişle görünmez bağlılığın hikayesi var." dedi.

Türkiye'nin 2020'de gerçekleştirilecek 92. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen "Aslı" filmini yazıp yöneten Semih Kaplanoğlu, modern dünyada kadın ve anne olmanın yarattığı açmazlara odaklanan filmde, anne-bebek ilişkilerine değindiğini belirterek, "Bebek anne ile kendisini bir zannetmektedir. Bu filmin temelinde, aslında bu anlamdaki ayrılığın, diğer bir deyişle görünmez bağlılığın hikayesi var. 'Aslı', 'Bağlılık' adını verdiğim üçlemenin de ilk filmi. İkincisi 'Hasan' ki şu an onun çekimlerindeyim. Bağlılık Üçlemesi’nin hikayelerini ana karakterler üzerinden kuruyorum." şeklinde yorum yaptı.

"Bağlılık Üçlemesi"nin ilk halkası olarak hayata geçirdiği yeni filmi 20 Eylül'de vizyona girecek olan Kaplanoğlu, filmin hikayesini ve Oscar yolculuğunu yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi.

Açıklamasında, bir önceki filmi "Buğday"ın 5 yılda tamamlandığını aktaran Kaplanoğlu, "Buğday'ı bitirir bitirmez, bu süreçte birçok hikaye biriktirdiğimi fark ettim. Buğday'ın aynasından dünyaya bakmak, insana bakmak bana pek çok şey çağrıştırdı. Özellikle günümüz insanının çelişkileri, dışıyla içinin barışık olmaması, söylediğiyle yaptığının birbirini tutmaması, düşünce, eylem ve kalp arasında açılan mesafeler bana birçok hikaye yazdırdı." ifadelerini kullandı.

"Modern hayat hem annede hem de bebekte travmalar yaratıyor"

Bir çoğunun senaryosu tamamlanmış ondan fazla öyküsü olduğuna değinen Kaplanoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nasip olursa hepsini çekmek isterim tabii. 'Aslı' filmi de bunlardan bir tanesi. Bu senaryoyu yazarken aklımda en yakınımdaki annelerin, genç annelerin yaşadıkları meseleler vardı. Bebekle birlikte yaşamanın getirdiği zorluklar, iş hayatı, işe dönme isteği ya da isteksizliği, çocuğa ayrılan zamanın giderek azalıyor olması… Bununla birlikte yaşlılardan, büyük anneler, babaanneler, anneanneler ve dedelerden ayrı yaşama tercihlerimiz nedeniyle artık çalışan anneler bebekleri bakıcılara ya da kreşlere bırakmak zorundalar. Her durumda da aslında bir şekilde gözleri arkada kalıyor. Bebek ve anneyi birbirinden ayıran modern hayat, sanırım hem annede hem de bebekte travmalar yaratıyor."

Kaplanoğlu, İngiliz psikolog Adam Phillips'in "Bebek sütten kesildiği anda ayrı bir vücuda sahip olduğunu anlar" sözünü hatırlatarak, "Bu, bebek için en büyük travmadır. Çünkü bebek anne ile kendisini bir zannetmektedir. Bu filmin temelinde, aslında bu anlamdaki ayrılığın, diğer bir deyişle görünmez bağlılığın hikayesi var. 'Aslı', 'Bağlılık' adını verdiğim üçlemenin de ilk filmi. İkincisi 'Hasan' ki şu an onun çekimlerindeyim. Bağlılık Üçlemesi’nin hikayelerini ana karakterler üzerinden kuruyorum. Sıradan, bildiğimiz, çok yakınımızda olan, hatta kendimizin hikayelerini anlatıyoruz. Yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz anın, olayların gerisindeki gerçekliği ve bizi birbirimize bağlayan görünmez bağları görmeye çalışıyorum." ifadelerine yer verdi.

"Aslı ilk dijital filmim"

Filmin hazırlık ve çekim aşamasının 7 ay sürdüğüne işaret eden yönetmen, şunları kaydetti:

"Aslı filmi benim ilk dijital filmim. Bundan önceki filmlerim hep 35 milimetre çekilmişti. Açıkçası benim için teknik anlamda bilinmezliklerle dolu bir süreçti. Birçok yeni şey öğrendim. Öte yandan filmin tamamına yakını pencereleri reel mekana bakan bir platoda çekildi. Bu da benim için bir ilkti. Bununla birlikte 7 aylık bir bebekle (Almina Kavcı) çalışmak, beraber olmak da benzersiz bir deneyimdi benim için. Oyuncularım, başta Kübra Kip olmak üzere büyük bir fedakarlıkla çalıştılar. Çünkü neredeyse tüm zamanımızı bebek oyuncunun ritmine göre uydurmak durumundaydık."

"Olursa eğer, ilk kez bir Türk filmi ilk beşe girmiş olacak"

Semih Kaplanoğlu, filmin Oscar yolculuğunu ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Daha önce 2010’da 'Bal' ile Oscar deneyimim oldu. O dönemki yabancı Oscar kurulunun yöneticisi 'Bal’ın ilk beşe çok yaklaştığını söylemişti. Belki bu sefer bir sonuç alırız. Olursa eğer, ilk kez bir Türk filmi ilk beşe girmiş olacak. Bütün ekip olarak bu konuda hem ortak yapımcımız, hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de yurt dışındaki dağıtım ve tanıtım şirketleri ile koordine bir şekilde çalışıyoruz. Doğrusu ben şimdiye kadar seyircileri hiç yabancı-yerli diye algılamadım, düşünmedim. Çünkü yerliyken yabancılar, yabancıyken de çok yerliler var."

Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olan "Aslı"nın başrollerini Kübra Kip ve Ece Yüksel paylaşıyor. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ