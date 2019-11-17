Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney: 'Darbe yönetimi, firara göz yumdu'

Türk sinemasında önemli bir yeri olan aktörlerden Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney, Yılmaz Güney’in hapishaneden firar etmesiyle ilgili olarak “Darbe yönetimi buna göz yumdu.” iddiasında bulundu.

Fatoş Güney, “Yılmaz’ın 1981’de yurt dışına firarına darbe yönetimi tarafından göz yumulduğu inancındayım. Çünkü Yılmaz cezaevinde kanser olmuştu. Darbeciler, Yılmaz’ın Türkiye’de cezaevinde ölmesini istemedi ve kaçmasına göz yumdu.” sözlerini kullandı.

“SENARYOSUNU CEZAEVİNDE YAZDI, 10 ÖDÜL ALDI”

İkinci Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali kapsamında Yılmaz Güney’in Sürü adlı filminin gösterimi yapıldı. Söz konusu film gösterimine katılan Fatoş Güney, Yılmaz Güney’in Sürü’nün senaryosunu yazdığı döneme ilişkin şunları kaydetti:

“Yılmaz, Sürü’nün senaryosunu cezaevindeyken üç buçuk ayda yazdı. Yazmadan önce buraya çalışma arkadaşlarını araştırma yapmak üzere fotoğraf makineleri ve kayıt cihazları ile gönderdi. Bu tür filmleri yazmaya başlamadan önce bir sosyolog gibi çalışırdı. Buraya gelen arkadaşları, göçerleri ve hayvancılıkla uğraşan insanları dinlediler. Daha sonra ulaştıkları bilgileri Yılmaz’a götürdüler. Yılmaz da 70 kişilik koğuşta senaryoyu yazdı ve Sürü filmi yurt dışında 10 ödül aldı.”

“GÜNEY’İN SANAT HAYATI FİLM OLACAK”

Yılmaz Güney’in hayatının tamamının üç sinema filmine sığmayacağını söyleyen Fatoş Güney, “Ama ben, benimle tanıştığı dönemden sonraki sanat hayatını konu alan bir film projesi düşünüyorum. Bunun için görüşmeler yaptım.” diye konuştu.

ÖDÜL TÖRENİNDEN DÖNERKEN TAKSİ PARASINI TERCÜMANDAN ALDI

- O pamuk tarlalarında çalışarak büyümüştü, siz varlıklı bir ailede 'pamuklar içinde' büyümüştünüz diyebilir miyiz?



- Aynen öyle oldu. Bir film setinde tanıştık. Kendisini sinemacı olarak tanımıyordum. Ama o beni daha önceden rüyasında gördüğünü söylerdi. Altıncı hisleri kuvvetli biriydi.

- Güney, Adana Yumurtalık'ta hâkimi vurma olayından sonra Isparta Yarı Açık Cezaevi'ne girdi ve 1981'de yurt dışına firar etti. Siz de yurtdışına çıktınız? Yurt dışında neler yaşadınız?



- O firara da göz yumulduğu inancındayım. Çünkü Yılmaz cezaevinde kanser olmuştu. Darbe yönetimi Yılmaz'ın Türkiye'de cezaevinde ölmesini istemedi ve kaçmasına göz yumdu bana kalırsa. Beni takip eden polisler vardı, yani sürekli gözetim altındaydık. İsteseler Kemer'den çıkışına müdahale ederlerdi. Paris yılları çok zorluydu tabii. Maddi zorluklar da çektik, açık söyleyeyim. Öyle ki, 1982'de Yol filmi Cannes Film Festivali'nde ödül aldıktan sonra Altın Palmiye elindeyken Yılmaz'ın eve gidecek taksi parası yoktu. Dönüşte eve giderken tercümandan taksi parası almıştık. İronikti hakikaten.

TERÖR BAŞLADIĞI YERDE BİTİYOR



İkinci Siirt Kısa Film Festivali'nin ev sahipliğini yapan Siirt Valisi Ali Fuat Atik de, sanatçı ve yazarları Siirt halkıyla buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını söylüyor. Atik şöyle diyor: "Terörle mücadelede askeri anlamda en başarılı dönemdeyiz. Allah'a şükür bölgede hiçbir güvenlik zafiyeti kalmadı. Teröristle mücadeleyi, terör örgütünün istismar ettiği toplumsal ve siyasal konuları ortadan kaldırarak desteklemek istiyoruz. Film festivali bu anlayışın ürünü."

Festival kapsamında Siirt'e gelen sanatçılara ev sahipliği yapan Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan da terörün bitme noktasına gelmesiyle ilçenin yeniden eski günlerine döneceğini söylüyor. Özcan şöyle diyor: "1984'ten beri bölgemiz terörden hakikaten çok çekti. Sürü filminin çekildiği 1978'de burada her şey çok bereketliydi. 1984'te terör başlamasaydı inanın bugün her şey farklı olurdu. Ama bundan sonra daha iyi olmaması için hiçbir sebep yok."

(Sabah Pazar)