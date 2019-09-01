  • Bist 100
    96718.5
  • Dolar
    5,8372
  • Euro
    6,4329
  • Altın
    283,0690
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sahih-i Buhari kıraati 10 gün içinde okunarak, hatim merasimi gerçekleştirildi Sahih-i Buhari kıraati 10 gün içinde okunarak, hatim merasimi gerçekleştirildi
Son dakika... Yaylada kaybolan 6 kişi sağ olarak bulundu Son dakika... Yaylada kaybolan 6 kişi sağ olarak bulundu
Yeni eğitim-öğretim döneminde alerjisi olan çocuklar için uyarı! Yeni eğitim-öğretim döneminde alerjisi olan çocuklar için uyarı!
"Bisiklet Üretim Vadisi Projesi'ni hayata geçirebilirsek Türkiye, Avrupa'nın bisiklet üretim merkezi olur" "Bisiklet Üretim Vadisi Projesi'ni hayata geçirebilirsek Türkiye, Avrupa'nın bisiklet üretim merkezi olur"
Yıllardır merak edilen konu: Beyin, kararlarımızı nasıl veriyor? Yıllardır merak edilen konu: Beyin, kararlarımızı nasıl veriyor?
Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha
Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu
Meteoroloji'den Türkiye genelinde önümüzdeki 5 gün hava tahminleri Meteoroloji'den Türkiye genelinde önümüzdeki 5 gün hava tahminleri
Korkunç olay! İzmir'de 5 yaşındaki Eymen, dövülerek öldürüldü Korkunç olay! İzmir'de 5 yaşındaki Eymen, dövülerek öldürüldü
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması: 39 ilçede denetim İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması: 39 ilçede denetim
Isparta'da keçi kıl kırkımı şöleninde renkli anlar yaşandı Isparta'da keçi kıl kırkımı şöleninde renkli anlar yaşandı
Radamel Falcao'ya rüya gibi karşılama Radamel Falcao'ya rüya gibi karşılama
Bu habere bakmadan karar vermeyin! İkinci el otomobil almanın püf noktaları Bu habere bakmadan karar vermeyin! İkinci el otomobil almanın püf noktaları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüştü
Sosyolog Immanuel Wallerstein 89 yaşında hayatını kaybetti Sosyolog Immanuel Wallerstein 89 yaşında hayatını kaybetti
Hong Kong'da protestocular havalimanı yakınındaki yolları kapattı Hong Kong'da protestocular havalimanı yakınındaki yolları kapattı
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye 'Ahmet Kaya'lı gönderme: Nereden baksan tutarsızlık Başkan Erdoğan'dan CHP'ye 'Ahmet Kaya'lı gönderme: Nereden baksan tutarsızlık
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Luiz Gustavo İstanbul'da Fenerbahçe'den bir bomba daha! Luiz Gustavo İstanbul'da
Sakarya'da vahşet! Tartıştığı babasını keser ve bıçakla öldürdü Sakarya'da vahşet! Tartıştığı babasını keser ve bıçakla öldürdü
Aksaray'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı Aksaray'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Trablus'taki Mitiga Havalimanı'ndan uçuşlar durduruldu Trablus'taki Mitiga Havalimanı'ndan uçuşlar durduruldu
"Palamut açısından dün gece son 10 yılın en verimsiz balık sezonu başlangıcını yaptık" "Palamut açısından dün gece son 10 yılın en verimsiz balık sezonu başlangıcını yaptık"
Yusuf Yazıcı ilk kırmızı kartını gördü Yusuf Yazıcı ilk kırmızı kartını gördü
Medipol Başakşehir, Başkent'ten üç puanla dönüyor Medipol Başakşehir, Başkent'ten üç puanla dönüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Eylül 2019 Pazar 23:28:46 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 23:31:20

Yıllardır merak edilen konu: Beyin, kararlarımızı nasıl veriyor?

Domingo Yayınları, David Eagleman’ın beynin gizemli yapısına dair yazdığı “Beyin Senin Hikayen” eserini kitapseverlerin beğenisine sundu.

TM Dijital Haber Merkezi

Domingo Yayınları, David Eagleman’ın insanı kendi içindeki kozmosa doğru hızlı bir yolculuğa çıkaran “Beyin Senin Hikayen” eserini, Zeynep Arık Tozar çevirisiyle kitapseverlerin beğenisine sundu.

Beynin gizemli yapısına değinen ve altı bölümden oluşan “Beyin Senin Hikayen” kitabı, “Gerçek nedir? Nasıl karar veririz? Beyinin işleyişi nasıldır? Teknoloji insan olmayı değiştirir mi?” gibi sorulara yanıt veriyor.

“BEYNİN YAPISI KENT YAPISINA BENZER”

Kitaba göre insanlarla yaptığımız günlük konuşmalardan kültür birikimlerine kadar yaşamımız boyunca kazandığımız bütün deneyimler, beynimizdeki mikroskobik ayrıntılarını biçimlendirir. Nöral açıdan bakıldığında kim olduğunuz, nerede bulunmuş ve neler yapmış olduğunuza bağlıdır.

“Tıpkı bir kentte olduğu gibi beynin bir bütün olarak işleyişi de sayısı bileşenin birbirleriyle bir ağ aracılığıyla kurdukları etkileşimin sonucudur. Beynin her bir bölgesinde ‘falanca bölge, falanca iş yapar’ gibilerinden belirli bir işlev atama eğilimi karşımıza sık çıkar. Ama beyinsel işlevler, sınırları belirgin bir modüller topluğundaki etkinlik toplamı olarak ele alınamaz.”

“BEYNİN İŞLEYİŞİNDE NİHAİ VARIŞ NOKTASI YOKTUR”

Beynin yorulmak bilmeden biçim değiştirdiğini söyleyen yazar, sahip olduğu devreler sisteminin sürekli olarak kurulduğunu belirtir. Ona göre deneyimleriniz benzersiz olduğundan, beyninizdeki nöral ağların içerdiği geniş ve ayrıntılı örüntüler de benzersizdir. Beyniniz yaşamınız boyunca değişmeye devam edeceğinden, kimliğiniz de aslında yer değiştiren bir hedeften farksızdır; nihai varış noktası yoktur.

RENKLER GERÇEKTEN VAR MIDIR?

“Rengin, çevremizdeki dünyanın temel bir özelliği olduğunu düşünürüz; ama dış dünyada renk diye bir şey yoktur aslında. Elektromanyetik ışınım bir nesneye çarptığında, bir kısmı nesneden seker ve gözlerimiz tarafından yakalanır. Dalga boyu kombinasyonlarından milyonlarcasını ayırt edebiliriz; ama bunların renge dönüştüğü tek yer, kafamızın içidir. Renk dediğimiz şey, çeşitli dalga boyları için yaptığımız ve yalnızca içsel dünyamızda varlık bulan bir yorumdan başka bir şey değildir.”

Domingo Yayınları’ndan çıkan David Eagleman’ın kaleme aldığı “Beyin Senin Hikayen” kitabı, beynin gizemli yapısı ve insanın çevresel algısı üzerine okuma yapmak isteyen okurlar için keyifli kaynak olacaktır

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ