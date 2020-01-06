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06 Ocak 2020 Pazartesi 07:40:47 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 07:41:24

Yerli film izleyicisi 2019 yılında 33,6 milyona ulaştı

Yerli film izleyicisi 2019'da, yabancı film izleyici sayısını geride bırakarak 33,6 milyona ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sinema sektörü yeni sinema kanunu ile hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladı. Türk sineması 2019'da 980 milyon liralık gişe hasılatıyla bugüne kadarki en yüksek değerini yakadı.

Geçen yıl yerli film izleyici sayısı 33,6 milyon, yabancı film izleyici sayısı ise 25,9 milyon oldu.

Yılın son çeyreğinde seyirci rekoru
Yeni sinema kanunundaki düzenlemelerle yapımcı ve salon işletmecileri arasındaki anlaşmazlıklar giderildi.

Bakanlığın uygulamaya koyduğu "sinema bilet takip sistemi" ile sektördeki şeffaflık problemi de ortadan kalktı.

Sorunların çözümü sonrasında, Ekim-Aralık 2019 döneminde tüm zamanların en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı. Seyirci sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı.

Yerli film izlenme oranında Türkiye yine birinci
Bakanlığın verilerine göre, 2019 yılında 147'si yerli, 260'ı yabancı olmak üzere 407 film vizyona girdi.

Yerli film izlenme oranında Avrupa'da 8 yıldan bu yana birinciliği bırakmayan Türkiye, 2019'da yüzde 55 izlenme oranıyla bu alandaki yerini korudu.

2019'da en çok izlenen 10 filmin 6'sını yerli filmler oluşturdu. Yerli filmler arasında yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı ve başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı "7. Koğuştaki Mucize" 5,3 milyon kişi tarafından izlenerek 2019 yılının en çok izlenen filmi oldu.

Yerli animasyon filmi "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" ise 2,1 milyon izleyiciye ulaştı.

2019'da en çok izlenen filmler sırasıyla şöyle:

"7. Koğuştaki Mucize, Recep İvedik 6, Organize İşler Sazan Sarmalı, Avengers: Endgame, Kral Şakir Korsanlar Diyarı, Joker, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Mucize 2 Aşk, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Karlar Ülkesi II."

Animasyon filmlerden büyük başarı

Türk sinemasında animasyon filmlerin toplam izleyici sayısı 8,7 milyona, toplam seyirci içindeki payı yüzde 12,4'e ulaştı.

"Kral Şakir Korsanlar Diyarı" ve "Karlar Ülkesi II" en çok izlenen 10 film arasında yer alırken, 27 Aralık'ta vizyona giren "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" ilk haftasında 950 binden fazla seyirci çekerek, senenin en iyi açılışını yapan animasyon filmi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında ise geçen yıl ülke genelinde 1 milyon öğrenci sinema ile tanıştı.

(AA)

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