  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7798
  • Euro
    6,4214
  • Altın
    279,3080
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
YPG/PKK, Aynularab'da tünel ve hendek kazıyor YPG/PKK, Aynularab'da tünel ve hendek kazıyor
669 yıllık İmera Manastırı restore ediliyor 669 yıllık İmera Manastırı restore ediliyor
Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile açıklama yapıyor Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile açıklama yapıyor
MSB'den son dakika açıklaması: Teröristlere ait tüneller etkisiz hale getiriliyor MSB'den son dakika açıklaması: Teröristlere ait tüneller etkisiz hale getiriliyor
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hukuk Koordinatörü Yüksel: Sağlık verileri, kredi kart bilgisinden daha kıymetli Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hukuk Koordinatörü Yüksel: Sağlık verileri, kredi kart bilgisinden daha kıymetli
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Yediyıldız: Sigarayla mücadelede ne yapsak yeridir TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Yediyıldız: Sigarayla mücadelede ne yapsak yeridir
HAYAD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gürkan Sert: Hasta hakları konusunda umut verici gelişmeler var HAYAD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gürkan Sert: Hasta hakları konusunda umut verici gelişmeler var
Romatizmal hastalıklar 'osteoporoz' riskini artırıyor Romatizmal hastalıklar 'osteoporoz' riskini artırıyor
Sanatçı A. Halim Kulaksız: Bir fotoğrafı duvara astıramazsak başarı sağlayamayız Sanatçı A. Halim Kulaksız: Bir fotoğrafı duvara astıramazsak başarı sağlayamayız
Yedi medeniyetin izlerini taşıyan kalede tarihe yolculuk Yedi medeniyetin izlerini taşıyan kalede tarihe yolculuk
Göçmen çocukların dramını kısa filmde anlattı Göçmen çocukların dramını kısa filmde anlattı
KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye'nin her zaman yanındayız KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye'nin her zaman yanındayız
Hatay'ın tarihi taş evleri zamana direniyor Hatay'ın tarihi taş evleri zamana direniyor
Terör örgütü YPG/PKK'dan Tel Abyad'a topçu saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı Terör örgütü YPG/PKK'dan Tel Abyad'a topçu saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
Son gün 3 Kasım 2019! 188 bin kişi soyadını değiştirdi! Son gün 3 Kasım 2019! 188 bin kişi soyadını değiştirdi!
BM: 30 bin Suriyeli Türk ordusunun kontrolündeki bölgelere döndü BM: 30 bin Suriyeli Türk ordusunun kontrolündeki bölgelere döndü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trump'ın skandal mektubuna büyük tepki gösterdi MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trump'ın skandal mektubuna büyük tepki gösterdi
Barajlarda korkutan görüntü: İki baraj kullanım dışı kaldı Barajlarda korkutan görüntü: İki baraj kullanım dışı kaldı
Almanya'nın Türkiye karşıtı Suriye planı ortaya çıktı Almanya'nın Türkiye karşıtı Suriye planı ortaya çıktı
'Teröristlerin kendiliğinden bu tünelleri yapmalarına imkan yok' 'Teröristlerin kendiliğinden bu tünelleri yapmalarına imkan yok'
Bahçeli: Kırmızı bültenle aranan katilin takdir edilmesi hukuk dışılıktır Bahçeli: Kırmızı bültenle aranan katilin takdir edilmesi hukuk dışılıktır
Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli annesini dövdü! Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli annesini dövdü!
Dünyanın en zengini artık Jeff Bezos değil Dünyanın en zengini artık Jeff Bezos değil
Fotoğraf nöbeti... 2 saat kapıda beklediler! Fotoğraf nöbeti... 2 saat kapıda beklediler!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ekim 2019 Cumartesi 13:54:17 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 13:56:28

Yedi medeniyetin izlerini taşıyan kalede tarihe yolculuk

Roma döneminde inşa edilen ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi Kayseri Kalesi'nin içine taşınan Kayseri Müzesi, kalkolitik çağdan Osmanlı dönemine kadar pek çok eseri barındırıyor.

Roma döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Kalesi'nin içine taşınan Kayseri Müzesi, yeni yüzü, modern teşhir salonları ve sahip olduğu eserlerle ziyaretçilerini bekliyor.

Romalılar döneminde yapılan, Bizanslılar, Danişmentliler, Selçuklular, Dulkadiroğulları, Karamanoğulları ile Osmanlılar tarafından iç ve dış surları tamir edilen 7 medeniyetin izlerini taşıyan tarihi Kayseri Kalesi, 6 yıl önce restorasyona alındı.

1969 yılından bu yana Gültepe Mahallesi'nde hizmet veren Kayseri Müzesi, günün koşullarını karşılamadığı için 6 yıllık restorasyonun ardından Kayseri Kalesi'ne taşındı.

Kent merkezinde yer alan ve uzun süredir kapıları kapalı olan tarihi kalenin yeni halini görmeye gelen vatandaşlar, Kayseri Müzesi'ni de ziyaret etme imkanı buluyor.

Ziyaretçiler, müzede Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri olan Kültepe'den çıkarılan çivi tabletlerin yanı sıra Alaaddin Keykubat tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Keykubadiye Sarayı'nda devam eden kazılardan çıkarılan eserler ve çeşitli kazılarda bulunan binlerce tarihi eseri görebiliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte müzeciliğin 1930'lu yıllara kadar dayandığını söyledi.

Kayseri Arkeoloji Müzesi'nin 1969 yılı itibarıyla Gültepe Mahallesi'ne inşa edildiğini anlatan Dursun, müzenin zamanla ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını belirtti.

Bu nedenle Kayseri Arkeoloji Müzesi'nin tarihi kale içine taşındığını ifade eden Dursun, yeni müze binasının oldukça modern bir yüze sahip olduğunu dile getirdi.

"30 bine yakın tarihi esere sahibiz"

Yeni müzeyle ilgili bilgi veren Dursun, şöyle konuştu:

"Müzemiz çok özel bir yapının içine taşındı. Müzenin teşhirinde şu anda 1789 eser yer alıyor. Öte yandan 30 bine yakın tarihi esere sahibiz. Yıllardır kazı çalışmalarının devam ettiği Kültepe gibi bir değerimiz var. Buradaki kazılardan çıkarılan eserlerin pek çoğu Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor. Bir kısmı da müzemizde yer alıyor. Yaklaşık 5 yıldır Kayseri Şeker Fabrikası arazisinde Keykubadiye Sarayı kazıları yapılıyor. Buradan da çok sayıda eser çıkarıldı. Bunların bir bölümü de müzemizde sergileniyor."

Kayseri'nin uzun bir tarihsel geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Dursun, "Biz bu sürecin hemen hemen her evresinden esere sahibiz. Müzemizde Kültepe'den, Selçuklu'dan, Osmanlı döneminden kalma pek çok eser bulunuyor. Milattan önce 5 bin 500'den Osmanlı'ya kadar eserleri müzemizde görmek mümkün." diye konuştu.

Dursun, müzede ayrıca ihtisas kütüphanesi, konferans salonu, çocuk atölyesi ve laboratuvarların da yer aldığını sözlerine ekledi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ