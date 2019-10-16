16 Ekim 2019 Çarşamba 01:07:47 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 01:09:13
Yazar Pakdil, hastanede tedavi altına alındı
Yazar Nuri Pakdil, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yazar Nuri Pakdil, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pakdil, rahatsızlığı sebebiyle dün öğleden sonra Ankara Şehir Hastanesinde tedavi görmeye başladı.
Pakdil'in tedavisinin dahiliye servisinde devam ettiği öğrenildi.
AA
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