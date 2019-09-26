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26 Eylül 2019 Perşembe 09:40:47 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 09:42:52

'Vox Lux' sinemaseverlerle buluşuyor

Natalie Portman'ın başrolünde yer aldığı "Vox Lux", lisede silahlı saldırganın katliamından kurtulan bir öğrencinin, bu travmatik olay sonrası bir popstar ikonuna evrileceği kariyer yolunu beyaz perdeye taşıyacak.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek.

John Crowley'nin yönettiği; Ansel Elgort, Nicole Kidman, Finn Wolfhard, Sarah Paulson, Aneurin Barnard, Luke Wilson ve Jeffrey Wright'in başrollerinde oynadığı "Saka Kuşu" izleyici ile buluşacak.

Peter Straughan'ın senaryosunu kaleme aldığı film; annesi Metropolitan Sanat Müzesi'ne yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybettikten sonra varlıklı bir aile tarafından evlat edinilen Theodore Decker'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

"Vox Lux"

Natalie Portman'ın başrolünde yer aldığı "Vox Lux", lisede silahlı saldırganın katliamından kurtulan bir öğrencinin, bu travmatik olay sonrası bir popstar ikonuna evrileceği kariyer yolunu odağına alıyor.

Filmin hikayesine göre, genç kız Celeste, 1999'da Amerika'da bir lisede silahlı bir saldırganın rehin aldığı sınıftadır ve ülkenin canlı yayında izlediği katliamdan sağ kurtulan tek öğrenci olur. Anma töreninde söylediği şarkıyla bir fenomene dönüşen Celeste, şöhret basamaklarını tırmanarak, dünyaca ünlü bir yıldıza dönüşecektir.

Başroldeki Natalie Portman'a Jude Law, Stacy Martin, Jennifer Ehle, Raffey Cassidy, Christopher Abbott ve Maria Dizzia'nın eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Brady Corbet oturuyor.

"Oyunbozan"

Nora Fingscheidt'ın yazıp yönettiği "Oyunbozan", hayatını sürdürdüğü sosyal hizmetlerin kendisine bulduğu her koruyucu ailenin yanından kaçan dokuz yaşındaki bir kızın hikayesini konu ediniyor.

Dram türündeki filmin başrollerinde Helena Zengel, Albrecht Schuch, Lisa Hagmeister ve Gabriela Maria Schmeide oynuyor.

"Fırıncının Karısı"

Murat Onbul'un yönettiği "Fırıncının Karısı", eşinin hali ve karakterindeki değişimden sonra kocasını takip etmeye başlayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Senaryosu Murat Taşkent'e ait olan komedi türündeki filmin başrollerinde Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar, Seda Türkmen, Beyti Engin ve Ayça Koptur yer alıyor.

"Şişman Harekat Timi"

Bei-Er Bao'nun yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı "Şişman Harekat Timi", bir ajan olmak isteyen fakat fiziksel kondisyonundan ötürü bu hayaline ulaşmakta engellerle karşılaşan bir güvenlik görevlisinin hikayesini odağına alıyor.

"Vampir İstilası"

Jeff Sinasac'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde Elysia White, Adam Cronheim, Jonathan Robbins ve Lindsey Middleton ile birlikte rol aldığı "Vampir İstilası"; vampir istilasından bir şekilde sağ çıkan bir grup insanın, hayatta olabileceklerini temenni ettikleri yakınlarına ulaşmaya çalışmalarını anlatıyor.

"Sir-Ayet 2"

Kayhan Başoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği haftanın yerli korku filmi "Sir-Ayet 2"; lanetli bir servete konduktan sonra ölen bir adamın mezarını soyan iki arkadaşın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

Alper Kıvılcım, Özgür Bakar ve Koray Yeltekin'in senaryosunu yazdığı filmde; Üzeyir Ulus, Mehmet Aras, Arzu Suriçi Kireççi, Cansu Karataş ve Betül Akdeniz gibi isimler rol aldı.

"Yeti Efsanesi"

Jill Culton ve Todd Wilderman'ın yönettiği haftanın animasyon filmi "Yeti Efsanesi"; çatılarında bir Yeti ile tanışan genç Yi ve arkadaşlarının Şangay sokaklarından Himalaya'nın zirvelerine kadar uzanan macerasını konu alıyor.

(AA)

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