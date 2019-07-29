  • Bist 100
    103373
  • Dolar
    5,6164
  • Euro
    6,2592
  • Altın
    254,7170
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran ve Rusya Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat yapacak İran ve Rusya Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat yapacak
Çekici çarpması sonucu parçalanan otomobilden hafif yaralı kurtuldular Çekici çarpması sonucu parçalanan otomobilden hafif yaralı kurtuldular
Meteoroloji'den yağış uyarısı Meteoroloji'den yağış uyarısı
"Mesleki eğitimde atak devam ediyor" "Mesleki eğitimde atak devam ediyor"
Giresun Şebinkarahisar'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı Giresun Şebinkarahisar'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Trump, "11 Eylül Kurbanları Tazminat Fonu" yasasını imzaladı Trump, "11 Eylül Kurbanları Tazminat Fonu" yasasını imzaladı
Kardeşler İzlanda'dan 'En İyi Film' ödülüyle döndü Kardeşler İzlanda'dan 'En İyi Film' ödülüyle döndü
'Kandil'den gelen PKK'lılar Suriye'nin kuzeydoğusunda karar verme mercisinde' 'Kandil'den gelen PKK'lılar Suriye'nin kuzeydoğusunda karar verme mercisinde'
Van'da Urartu aristokratlarının mezarlığı keşfedildi Van'da Urartu aristokratlarının mezarlığı keşfedildi
Sudan'da 5 protestocu eylem sırasında keskin nişancı ateşiyle öldü Sudan'da 5 protestocu eylem sırasında keskin nişancı ateşiyle öldü
Gri listede aranan Bilal Kaplan isimli PKK'lı terörist Zap bölgesine etkisiz hale getirildi Gri listede aranan Bilal Kaplan isimli PKK'lı terörist Zap bölgesine etkisiz hale getirildi
Flaş iddia! 'Galatasaray, Falcao'yu transfer etti' Flaş iddia! 'Galatasaray, Falcao'yu transfer etti'
Rusya'dan dikkat çeken Su-57 açıklaması: Savaş uçağının seri üretimine başladık Rusya'dan dikkat çeken Su-57 açıklaması: Savaş uçağının seri üretimine başladık
Galatasaray, Luyindama'yı açıkladı! İşte alacağı ücret Galatasaray, Luyindama'yı açıkladı! İşte alacağı ücret
'Geleceğin bombardıman uçağı' için geri sayım 'Geleceğin bombardıman uçağı' için geri sayım
Başkan Erdoğan'dan mesaj: Yeni projelerle merkez ülke hedefimize ulaşacağız Başkan Erdoğan'dan mesaj: Yeni projelerle merkez ülke hedefimize ulaşacağız
Filistinli anne tutuklu oğlunu kucaklayamadan son nefesini verdi Filistinli anne tutuklu oğlunu kucaklayamadan son nefesini verdi
"İngiltere Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılığa hazır değil" "İngiltere Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılığa hazır değil"
Kırklareli için sağanak uyarısı Kırklareli için sağanak uyarısı
Serinlemek için denize giren o askerimiz bugün defnedildi Serinlemek için denize giren o askerimiz bugün defnedildi
Kongo Demokratik'te ayrılıkçılar parktaki 3 gorili öldürdü Kongo Demokratik'te ayrılıkçılar parktaki 3 gorili öldürdü
Karaciğer naklinin en önemli nedenlerinden biri: Kronik Hepatit C Karaciğer naklinin en önemli nedenlerinden biri: Kronik Hepatit C
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İran'dan doğal gaz vurgusu İran'dan doğal gaz vurgusu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:20:31 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:24:18

Van'da Urartu aristokratlarının mezarlığı keşfedildi

Van'daki Çavuştepe Kalesi'nde, iki yıl önce kazı ve onarım çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan 2 bin 750 yıllık nekropol alanında, Urartularda yönetici sınıfın gömüldüğü yeni bir alan bulundu.

Urartu Kralı II. Sarduri tarafından Milattan Önce 750 yılında yaptırılan Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki nekropol alanında yürütülen kazı çalışmalarında, Urartuların ölü gömme adetleri ve yaşam tarzına ilişkin yeni bilgiler elde ediliyor. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, sanat tarihçi ve restoratörlerlerden oluşan 22 kişilik ekip, 2 bin 750 yıllık nekropolde Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yapılan kazılarda, bilimsel alanda "ilk" olarak değerlendirilen bulgular ortaya çıkarılıyor.

Önceki yıl, kadın ve erkeğe ait 2 bin 777 yıllık iskelet ile bu iskeletlerin üzerinde gümüşten boyunluk, 39 küpe, saç spiralleri, amulet (muska), som altından yapılan aslan protomlu süs iğnesi, mitolojik yaratıklarla bezemeli bir kemer ve sığ tepsi bularak Urartu literatürüne kazandıran kazı ekibi, bu yıl da nekropolün üst kısmında Urartularda aristokrat kesiminin gömüldüğü, süngerleşmiş taşlardan oluşturulmuş 50 metrekarelik yeni bir alan tespit etti.

Alanında uzman akademisyenler tarafından titizlikle incelenen bölgede, Urartu döneminin ölü gömme adetleri ve yönetici sınıfıyla ilgili yeni bilgilerin elde edilmesi bekleniyor.

"Birinci sınıf kesim buraya gömülmüş"

Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, definecilerin hedefi haline gelen nekropolde arkeolojik verilerin kaybolmaması için iki yıl önce kazılara başladıklarını söyledi.

Urartuların ölü gömme adetleriyle ilgili sağlıklı verilere ulaşabilmek için bu yıl da kazılara başladıklarını anlatan Çavuşoğlu, nekropolde daha önce Urartulara ait iki tür ölü gömme geleneğiyle karşılaştıklarını anlattı.

Çavuşoğlu, buldukları alanda Urartuların ölü gömme adetleri hakkında yeni bilgilere ulaşarak arkeoloji tarihine katkı sunmak istediklerini belirtti.

Urartularda yakılan cesetlerin belli bir düzen içinde küplere yerleştirildiğini, bu durumun arkeoloji tarihi açısından önemli bir tespit olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi:

"Kalede yaşayan yönetici sınıf, buraya gömülmüş. Çok tanrılı dine inanmanın verdiği avantajlarla farklı gömü şekillerini burada görüyoruz. Bu yıl taş tabakadan oluşan yeni bir alan ortaya çıkardık. Bu, bizim açımızdan çok heyecanlandıran bir gelişme. Yakılan cesetlerin küllerinin konulduğu 'Urne' mezarlığı diyebileceğimiz yerde, taşlarla kapatılmış 10 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde bir alan. Bu taşların bazıları çok düzgün bazıları da dağınık. Şimdi buranın ne amaçla kullandığını belirlemeye çalışıyoruz. Nekropol alanlarında şimdiye kadar kazdığımız bölümlerin dışında, çok ilginç bir alan. İçinden farklı şeylerin çıkmasını bekliyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız kazılarda Urartular bizi hep şaşırttı. Umarım yakın zamanda burayla ilgili ortaya çıkacak sonuçlar, arkeoloji tarihine katkı sunar."

Çavuşoğlu, kazıları sunduğu desteklerden dolayı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teşekkür etti.

"İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz"

Kazı ekibinde yer alan antropolog Doç. Dr. Hakan Yılmaz da yeni ortaya çıkarılan alanda Urartuların yönetici sınıfın mezarlarının bulunduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Bu alanda milyon yıllık taşların kullanıldığını kaydeden Yılmaz, "Bunlar, süngerleşmiş taşlar. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Çok özel bir yer. Urartu yönetici sınıfın gömüldüğü bir alan. Çok önemli bilgiler ortaya çıkacak." diye konuştu.

AA

Gri listede aranan Bilal Kaplan isimli PKK'lı terörist Zap bölgesine etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan yazılı mesaj
Meteoroloji'den yağış uyarısı
"İngiltere anlaşmasız ayrılığa hazır değil"
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Çin Hava Kuvvetleri, hayalet savaş uçağı J-20'yi test etmeye başladı
Karaciğer naklinin en önemli nedenlerinden biri...
Rize'deki saldırıda yaralanan Rabia dehşeti böyle anlattı: Boğarak öldürecekti
Flaş iddia! 'Galatasaray, Falcao'yu transfer etti'
S-400'den sonra ABD'yi çıldırtacak dev adım! Ve resmen duyurdular!
'Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz!'
Yunanistan Başbakanı'ndan hadsiz açıklama: Türk işgalinin son bulması ilk önceliğimiz
ABD'li isimden skandal Türkiye açıklaması! Resmen söz verdi!
Galatasaray, Luyindama'yı açıkladı! İşte alacağı ücret
Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe!
CHP'li başkan'ın skandal görüntüleri ortaya çıktı
Akdeniz’de Rusya ile enerji ortaklığı!
ASELSAN deniz altında ilke imza attı
Cavit Çağlar: Benim için dünyada iki güçlü lider var; Erdoğan ve Putin
Volkswagen'in yeni fabrikası hakkında önemli açıklama!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ